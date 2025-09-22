Hoàng Đức giúp Ninh Bình giữ mạch thắng từ đầu V-League

Đương kim Quả bóng bạc Nguyễn Hoàng Đức tỏa sáng với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo để giúp đội chủ nhà Ninh Bình thắng đương kim vô địch Nam Định tỷ số 2-0 tại vòng 4 V-League 2025-2026.

Hoàng Đức tỏa sáng trong chiến thắng Ninh Bình trước Nam Định. ẢNH: ANH TRẦN

Trận derby tỉnh Ninh Bình đầu tiên trong lịch sử, Hoàng Đức đã chứng minh đẳng cấp của một trong những ngôi sao sáng nhất bóng đá Việt Nam. Phút 30, sau sai lầm mất bóng từ Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Đức Chiến cướp bóng rồi căng ngang vào trong. Dù Dos Anjos dứt điểm hụt, nhưng Hoàng Đức đã băng vào đá bồi, làm tung lưới Nam Định.

Chỉ 4 phút sau bàn thắng mở tỷ số, Hoàng Đức tiếp tục ghi dấu ấn với tình huống đá phạt góc chuẩn xác, tạo điều kiện để Đỗ Thanh Thịnh thực hiện cú vuốt bóng đẹp mắt, nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho Ninh Bình.

Dù bị dẫn trước 2 bàn sau 34 phút, Nam Định đẩy cao đội hình. Ngoài đường biên, HLV Vũ Hồng Việt đưa ra những điều chỉnh về chiến thuật, đồng thời tung loạt cầu thủ tấn công vào sân như Percy Tau, Lâm Ti Phông và Nguyễn Văn Vĩ. Tuy nhiên, trước hàng thủ được tổ chức kỷ luật của Ninh Bình, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm, mọi nỗ lực của đội khách đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Châu Ngọc Quang đang có phong độ cao kể từ khi đầu quân sang khoác áo Ninh Bình. ẢNH: ANH TRẦN

Trong hiệp 2, Ninh Bình có một tình huống tấn công đưa bóng đập trúng xà ngang khung thành của thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Dẫu vậy, việc đã tạo ra cách biệt an toàn khiến đội chủ nhà không còn quá mặn mà với việc tấn công, qua đó bảo toàn tỷ số 2-0 cho đến khi trọng tài Lê Vũ Linh cất tiếng còi mãn cuộc.

Chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Nam Định giúp Ninh Bình nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 4, qua đó chễm chệ ở ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với 12 điểm tuyệt đối. Hoàng Đức cùng các đồng đội đang vươn lên trở thành ứng viên nặng ký nhất cho cuộc đua vô địch ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Nam Định tụt xuống vị trí thứ 7 với 7 điểm, và bất lợi cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt khi đã thi đấu nhiều hơn các đối thủ 1 trận. Hành trình bảo vệ ngôi vương của đội bóng thành Nam càng thêm khó khăn.

HỮU THÀNH