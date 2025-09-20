Hà Nội FC thay “tướng” nhưng vẫn chưa thắng tại V-League

Dù có bàn dẫn trước trong trận ra mắt HLV tạm quyền Yusuke Adachi, Hà Nội FC vẫn bị Viettel FC cầm hòa 1-1 ở trận đấu thuộc vòng 4 V-League 2025-2026.

Hà Nội FC chia điểm với Viettel FC trong trận derby thủ đô đầy hấp dẫn. ẢNH: HNFC

Tuần trước, Hà Nội FC đón nhận thất bại 0-1 trước chính Viettel FC ở Cúp Quốc gia, qua đó sớm dừng bước ngay từ vòng sơ loại. Trận tái ngộ ở V-League vì vậy được chờ đợi sẽ là cơ hội “phục thù” cho Hà Nội FC, đồng thời đánh dấu màn ra mắt của quyền HLV Adachi sau khi đội bóng của bầu Hiển chia tay HLV Makoto Teguramori.

Khởi đầu trận đấu, Hà Nội FC nhập cuộc hứng khởi và có bàn mở tỷ số ở phút 36. Nguyễn Văn Quyết thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Phạm Tuấn Hải băng vào dứt điểm tinh tế, giúp đội chủ nhà dẫn trước sau hiệp 1.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Viettel FC tận dụng cơ hội hiếm hoi để gỡ hòa. Phút 54, Khuất Văn Khang dứt điểm chuẩn xác, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Những phút còn lại, Hà Nội FC dồn lên tìm bàn thắng nhưng các chân sút áo tím đều không thể vượt qua được thủ thành Nguyễn Văn Việt. Trận hòa 1-1 khép lại ngày ra mắt nhiều tiếc nuối của HLV Adachi.

Kết quả này khiến Hà Nội FC chưa biết thắng sau 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Chuỗi thành tích tệ hại khiến sức ép bủa vây quyền HLV Adachi, bởi Hà Nội FC giờ chỉ còn V-League để nuôi hy vọng tranh chấp danh hiệu tại mùa giải 2025-2026. Hiện Văn Quyết cùng đồng đội tạm xếp vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 2 điểm.

Trong khi đó, Viettel FC xếp hạng 3 với 8 điểm, nhưng lại đối diện nguy cơ bị đội xếp trên là Ninh Bình nới rộng khoảng cách sau vòng 4.

HỮU THÀNH