Hà Nội FC gây thất vọng

Được đầu tư kỹ lưỡng về mặt nhân sự từ băng ghế huấn luyện tới đội hình, được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở mùa giải 2025-2026 nhưng Hà Nội FC lại chưa biết đến mùi chiến thắng sau 4 trận đấu.

Tiền đạo Tuấn Hải thể hiện sự thất vọng khi Hà Nội FC sớm dừng bước tại Cúp Quốc gia 2025-2026. ẢNH: MINH DÂN

Hà Nội FC đang trải qua giai đoạn khởi đầu nhiều khó khăn ở mùa 2025-2026. Ba trận liên tiếp không thắng tại V-League, trong đó có hai thất bại, cộng thêm việc sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia sau trận thua Viettel FC khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Với đội bóng vốn được xem là ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu, những kết quả này rõ ràng là nỗi thất vọng lớn.

Đội hình của HLV Makoto Teguramori sở hữu nhiều nội binh chất lượng đang là những tuyển thủ. Thế nhưng, nhóm cầu thủ trụ cột đã gánh vác CLB nhiều năm qua như Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh hay Đỗ Hùng Dũng đều cho thấy dấu hiệu chạm ngưỡng phong độ. Họ không còn duy trì được nền tảng thể lực sung mãn và sự ổn định như trước. Hà Nội FC vì thế càng thêm phụ thuộc vào đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, người đã bước sang tuổi 34. Sự tỏa sáng của Văn Quyết giúp CLB vượt khó trong một số thời điểm, nhưng rõ ràng không thể trông chờ mãi vào đôi chân của một lão tướng.

Ở chiều ngược lại, những cầu thủ trẻ vẫn chưa thể trở thành điểm tựa mới. Văn Trường có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam, song khi trở lại CLB anh chưa đủ sức gồng gánh một tập thể đang gặp nhiều vấn đề. Nguyễn Hai Long, Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Thành Chung phong độ không ổn định, trong khi các phương án dự bị chưa đáp ứng yêu cầu. Điều này khiến Hà Nội FC gặp khó mỗi khi đội hình chính sứt mẻ.

Vấn đề tuổi tác khiến Văn Quyết không thể gánh mãi cho Hà Nội FC. ẢNH: MINH DÂN

Trong khi đó, chính HLV Makoto Teguramori cũng chưa mang đến sự đổi mới rõ ràng. Những gì ông làm ở giai đoạn II mùa trước để giúp Hà Nội FC giành ngôi Á quân V-League dường như đã bị đối thủ nghiên cứu kỹ và hóa giải. Nhà cầm quân người Nhật Bản thừa nhận: “Có thể vì mùa trước chúng tôi giành ngôi Á quân nên mùa này mọi người có phần chủ quan. Ngoài ra còn một số yếu tố khác cũng khiến Hà Nội FC khởi đầu không tốt, như việc chuẩn bị lực lượng trước mùa”.

Mùa giải này, Hà Nội FC đặt nhiều kỳ vọng ở Cúp Quốc gia để hướng tới mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập nhưng lại sớm phải dừng bước ngay từ vòng sơ loại. “Năm nay là năm rất quan trọng với Hà Nội FC, bởi đội đặt mục tiêu có ít nhất một danh hiệu. Chúng tôi đã bị loại ở Cúp Quốc gia và chỉ còn V-League. Chặng đường sắp tới vẫn còn dài. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất cho thành tích của đội bóng”, HLV Teguramori nhấn mạnh.

Điểm sáng hiếm hoi với Hà Nội FC là sự đồng hành của lãnh đạo CLB. Sau trận thua Viettel FC, bầu Hiển vẫn xuống sân động viên thầy trò HLV Teguramori. Đây là nguồn khích lệ quan trọng, giúp tập thể đội bóng Thủ đô có thêm niềm tin vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Mùa giải 2025-2026 mới chỉ bắt đầu, chặng đường phía trước vẫn còn dài. Với truyền thống, lực lượng nòng cốt cùng sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ lãnh đạo, Hà Nội FC vẫn được kỳ vọng sẽ sớm xoay chuyển tình thế và lấy lại hình ảnh của một ứng viên vô địch thực thụ.

HƯƠNG NGUYỄN