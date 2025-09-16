HLV đầu tiên bị sa thải tại V-League 2025-2026

Hà Nội FC nói lời chia tay HLV Makoto Teguramori. ẢNH: MINH DÂN

Mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập Hà Nội FC đang diễn ra không như kỳ vọng với CLB này. Đại diện đến từ Thủ đô lần lượt nhận thất bại tỷ số 1-2 trước Công an TPHCM, hòa 0-0 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy với HAGL và để thua Công an Hà Nội kết quả 2-4 tại ba vòng đầu V-League.

Đến cuối tuần trước, thầy trò HLV Teguramori dừng bước ngay từ vòng sơ loại Cúp quốc gia khi để thất thủ 0-1 khi gặp Viettel FC. Thất bại này trở thành “giọt nước tràn ly” buộc ban lãnh đạo của Hà Nội FC thực hiện cuộc họp và thống nhất quyết định chia tay HLV người Nhật Bản.

Dù từng giúp Hà Nội FC tạo ra màn lội ngược dòng để đoạt vị trí á quân V-League 2024-2025, nhưng sự kỳ vọng dành cho HLV Teguramori đã không được đáp ứng ở mùa giải mới. Cựu HLV của U23 Nhật Bản không để lại dấu ấn về mặt chiến thuật, cũng như chưa thể cải thiện được tinh thần thi đấu cho Văn Quyết cùng đồng đội.

HLV Teguramori có bản lý lịch ấn tượng khi từng dẫn dắt U23 Nhật Bản vô địch Giải U23 châu Á 2016, làm trợ lý HLV tại đội tuyển Nhật Bản giai đoạn 2017-2018, nhưng lại không thể chịu được áp lực sau gần 1 năm làm việc tại Hà Nội FC.

Văn Quyết cùng đồng đội đang khởi đầu khó khăn tại mùa giải 2025-2026

Việc Hà Nội FC trở thành đội bóng đầu tiên thay HLV tại V-League 2025-2026 cho thấy áp lực thành tích đang đè nặng lên Văn Quyết cùng đồng đội. Với việc đã thay HLV tới 10 lần chỉ trong 5 năm, sự ổn định trên băng ghế huấn luyện tiếp tục là bài toán chưa có lời giải với đội bóng của bầu Hiển.

Chia tay HLV Teguramori, Hà Nội FC bổ nhiệm Giám đốc Kỹ thuật cũng người Nhật Bản là Yusuke Adachi làm HLV tạm quyền. Chiến lược gia sinh năm 1961 là chuyên gia giàu kinh nghiệm, từng làm giảng viên HLV bằng Pro của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, rồi sang Đồng Nai và gia nhập Hà Nội FC từ tháng 6-2025.

HLV tạm quyền Adachi sẽ màn ra mắt tại vòng 4 V-League 2025-2026, khi Hà Nội FC gặp lại chính Viettel FC trên sân Hàng Đẫy vào ngày 20-9 tới. Hà Nội FC hiện xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng với 1 điểm, bằng điểm với đội cuối bảng Thanh Hóa. V-League cũng là đấu trường duy nhất của đội bóng này cho phần còn lại tại mùa giải 2025-2026.

HỮU THÀNH