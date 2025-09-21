Tiến Linh ghi bàn giúp Công an TPHCM đánh bại Becamex TPHCM

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vừa ghi bàn mở điểm, vừa vô tình đưa bóng về lưới nhà trong chiến thắng 3-1 của đội khách Công an TPHCM trước Becamex TPHCM tại vòng 4 V-League 2025-2026.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Becamex TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau 3 năm, bóng đá TPHCM mới lại chứng kiến một trận derby thành phố giữa Becamex TPHCM và Công an TPHCM. Vì thế, cuộc đối đầu giữa hai đội trên sân Bình Dương vào tối 21-9 nhận được sự chú ý đông đảo từ giới mộ điệu.

Dù là đội khách nhưng Công an TPHCM bắt nhịp trận đấu tốt hơn. Ngay phút thứ 4, đội khách sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Peter Makrillos dứt điểm căng, buộc thủ môn Trần Minh Toàn phải đổ người cứu thua.

Cũng ở phút thứ 4, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức có bàn thắng mở tỷ số. Raphael Utzig thực hiện quả tạt bên cánh trái để Nguyễn Tiến Linh đánh đầu lái bóng về góc xa, làm tung lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, Tiến Linh đã chắp tay xin lỗi và không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới CLB mà mình từng gắn bó từ nhỏ.

Bàn thua buộc Becamex TPHCM phải đẩy cao đội hình. Phút 24, Phan Thanh Hậu bấm bóng cho Origbaajo Ismahil đánh đầu khó, khiến thủ môn Patrik Lê Giang phải bay người hết cỡ cản phá.

Phải đến phút 47, nỗ lực tấn công của đội chủ nhà mới được đền đáp. Nguyễn Văn Anh bên phía Becamex TPHCM có pha đánh đầu, Tiến Linh trong pha lùi về phòng ngự đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, trực tiếp giúp Becamex TPHCM quân bình tỷ số 1-1.

Các cầu thủ Becamex TPHCM (áo xanh) thi đấu đầy nỗ lực trong cuộc tiếp đón Công an TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bàn thắng này tiếp thêm sự tự tin cho các học trò của HLV Nguyễn Anh Đức. Tuy nhiên, khi đang hưng phấn thì đội chủ nhà bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 59. Raphael kiến tạo trước vòng cấm để Nguyễn Thái Quốc Cường dứt điểm căng vào góc xa, đánh bại thủ môn Minh Toàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Công an TPHCM.

Becamex TPHCM tiếp tục dâng cao đội hình, từ đó để lộ khoảng trống ở tuyến dưới. Phút 83, Bùi Văn Bình tận dụng cơ hội nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho Công an TPHCM. Dẫu vậy, Becamex TPHCM không buông xuôi mà vẫn tiếp tục đẩy cao trong những phút cuối. Chỉ tiếc, điểm nhấn đáng chú ý mà đội chủ nhà tạo ra là cú volley của Hugo Alves đưa bóng dội trúng khung thành của Công an TPHCM.

Thất bại 1-3 trước Công an TPHCM khiến Becamex TPHCM kéo dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 4. Riêng tại V-League, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức rơi xuống vị trí thứ 10 với chỉ 3 điểm. Trong khi đó, Công an TPHCM tạm vươn lên nhì bảng với 10 điểm.

HỮU THÀNH