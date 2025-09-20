CLB TPHCM khiến á quân hạng Nhất đánh rơi chiến thắng

Bàn thắng của Chu Văn Kiên ở phút 90 giúp CLB TPHCM cầm hòa đội chủ nhà Đồng Nai với tỷ số 2-2 trong trận ra quân Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Niềm vui của các cầu thủ CLB TPHCM. ẢNH: CAO TOÀN

Đồng Nai tham dự giải đấu với tư cách là đương kim á quân, đồng thời cũng là CLB đầu tư mạnh mẽ nhất với quyết tâm giành quyền thăng hạng. Với lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Nguyễn Việt Thắng chủ động đẩy cao đội hình.

Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự đầy kỷ luật và chắc chắn mà CLB TPHCM tạo ra, đội chủ nhà đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 sau hiệp 1. Phải đến phút 54, Lưu Tự Nhân chớp thời cơ từ sai lầm của cầu thủ đội khách để ghi bàn mở tỷ số.

Đến phút 69, Lâm Thuận tận dụng quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương. Đồng Nai tiếp tục dâng cao và có bàn nâng tỷ số lên 2-1 do công của Trần Minh Vương. Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay, thì kinh nghiệm V-League của Văn Kiên đã tỏa sáng đúng lúc, giúp CLB TPHCM giành lại một điểm với kết quả hòa 2-2.

Ngoại binh Jhon Cley ghi bàn giữ lại 1 điểm cho Đồng Tháp. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cũng đánh rơi chiến thắng còn có đội khách Phú Thọ. Dẫn trước Đồng Tháp cho đến hết 90 phút chính thức, nhưng ngoại binh Jhon Cley đã kịp tỏa sáng với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+1. Cũng ở trận này, Đặng Ngọc Đức của Phú Thọ trở thành cầu thủ hạng Nhất đầu tiên nhận thẻ đỏ ở mùa giải 2025-2026.

Ngày mai (21-9), vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 tiếp tục với hai cặp đấu còn lại giữa Thanh Niên TPHCM gặp Bắc Ninh và Trẻ PVF-CAND đối đầu Quảng Ninh (cùng diễn ra lúc 18 giờ).

HỮU THÀNH