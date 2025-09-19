Bóng đá trong nước

Quy Nhơn United bị đội bóng sinh viên cầm hòa ở trận ra quân hạng Nhất

Dù có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, Quy Nhơn United vẫn bị Đại học Văn Hiến cầm hòa 1-1 tại vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Đại học Văn Hiến (áo xanh) cầm hòa chủ nhà Quy Nhơn Bình Định. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ từng chinh chiến tại V-League, Quy Nhơn United nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành đối thủ.

Phút 17, ngoại binh Thai Leon cụ thể hóa thế trận bằng pha lập công mở tỷ số, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Trịnh Duy Quang không kéo dài lâu. Chỉ sau chưa đầy 20 phút, Minh Nhất của Đại học Văn Hiến đã có cú dứt điểm quyết đoán, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp 2, Quy Nhơn United dồn toàn lực để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Các mũi nhọn của đội bóng đất Võ liên tục uy hiếp khung thành đội khách. Tuy nhiên, sự chắc chắn và lì lợm trong lối chơi phòng ngự của Đại học Văn Hiến khiến mọi nỗ lực của chủ nhà trở nên bất lực.

45 phút còn lại trôi qua mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết trận.

Khánh Hòa (áo xanh) khởi đầu thuận lợi tại mùa giải 2025-2026. ẢNH: QUỲNH MAI

Ở trận đấu sớm nhất vòng 1, Khánh Hòa tận dụng tốt lợi thế sân 19-8 Nha Trang để giành chiến thắng 2-0 trước Long An. Minh Lợi là người mở điểm cho đội bóng phố Biển ở phút 28, trước khi Hổ ghi bàn thắng ấn định tỷ số trong hiệp 2. Với 3 điểm trọn vẹn, Khánh Hòa có màn ra quân suôn sẻ, tạo cú hích tinh thần cho hành trình chinh phục mùa giải mới.

Theo lịch thi đấu vòng 1, ngày 20-9 sẽ diễn ra các trận Đồng Tháp gặp Phú Thọ, Đồng Nai đón tiếp CLB TPHCM. Ở loạt trận cuối cùng diễn ra ngày 21-9, Thanh Niên TPHCM sẽ đón tiếp Bắc Ninh và Trẻ PVF-CAND sẽ đối đầu Quảng Ninh.

