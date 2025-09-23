Từ hiện tượng, Ninh Bình vươn mình thành ứng viên vô địch V-League

Từ đội tân binh cũng được đầu tư có chiều sâu để phấn đấu vào tốp 3, Ninh Bình với những gì đã thể hiện sau 4 trận vừa qua hoàn toàn có cơ sở vươn lên trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu V-League 2025-2026.

Ninh Bình là đội duy nhất duy trì mạch chiến thắng từ đầu mùa giải 2025-2026. ẢNH: ANH TRẦN

Ninh Bình trước khi tiếp Nam Định đã trải qua chuỗi 27 trận bất bại (nếu tính 90 phút thi đấu chính thức), khởi đầu từ vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2024-2025. Nhưng kết quả ấn tượng ấy chưa hẳn được đông đảo giới chuyên môn đánh giá cao.

Ninh Bình không còn là hiện tượng

Bởi phần lớn chiến thắng đến từ sân chơi hạng Nhất của mùa trước, nơi Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội vô địch với thành tích bất bại nhờ sở hữu chất lượng đội hình vượt trội. Ngay cả khi xuất hiện tại V-League 2025-2026 và có 3 chiến thắng trước Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Đà Nẵng, thầy trò HLV Gerard Albaladejo vẫn được xem là hiện tượng thú vị đầu mùa giải.

Vì thế, cuộc so tài với Nam Định chính là “thuốc thử” chất lượng cao với Ninh Bình. Nam Định sở hữu rất nhiều tuyển thủ Việt Nam, riêng dàn ngoại binh mà HLV Vũ Hồng Việt nắm trong tay có thể được xem là nổi trội tại giải. Điều quan trọng, Nam Định đang là nhà vô địch 2 mùa V-League liên tiếp.

Tuy nhiên, kỳ vọng vào một màn đôi công mãn nhãn nhanh chóng trở nên thất vọng, vì các cầu thủ Ninh Bình đã chơi một trận cầu quá hay. Chỉ mất 4 phút, từ phút 30 đến phút 34, lần lượt Hoàng Đức và Đỗ Thanh Thịnh đã ghi bàn thắng đẹp, đưa đội chủ nhà trở thành những người dẫn dắt cuộc chơi. Tỷ số đã có thể là 3-0 cho Ninh Bình nếu bóng không tìm đến xà ngang khung thành của Nam Định ở giữa hiệp 2. Sắc lẹm trong tấn công, hệ thống phòng ngự mà Ninh Bình tạo ra cũng vô cùng kỷ luật, đủ để hóa giải hoàn toàn các đợt lên bóng bên phía đối thủ.

Ninh Bình đã hạ các nhà đương kim vô địch với tỷ số lẫn thế trận không thể nào thuyết phục hơn, buộc giới chuyên môn lẫn người hâm mộ phải thay đổi góc nhìn theo hướng tích cực hơn về họ.

Hoàng Đức là linh hồn trong lối chơi của Ninh Bình. ẢNH: ANH TRẦN

Ninh Bình đã không còn phụ thuộc vào Hoàng Đức

Đặng Văn Lâm và Hoàng Đức là hai từ khóa chính kể từ khi bộ đôi này quyết định xuống chơi tại hạng Nhất trong màu áo Ninh Bình. Nếu phong độ ổn định của Lâm “Tây” trở thành điểm tựa vững chắc ở hệ thống phòng ngự, thì phẩm chất ngôi sao của Hoàng Đức chính là ngòi nổ trên mặt trận tấn công.

Nói như HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định sau trận thua Ninh Bình: “Chúng tôi đã không tận dụng tốt những cơ hội có được, trong khi Văn Lâm chơi quá xuất sắc. Ninh Bình lựa chọn lối đá phòng ngự phản công, tận dụng những tình huống chuyển trạng thái của hai tiền đạo. Nam Định đã phân tích kỹ và kiểm soát khá tốt, nhưng chỉ một thoáng sơ sẩy đã để Hoàng Đức ghi bàn”.

Ngay cả khi đã lên chơi tại V-League, phần lớn các đợt lên bóng mà Ninh Bình triển khai vẫn qua đôi chân ma thuật của Hoàng Đức. Đương kim Quả bóng đồng vẫn là nhạc trưởng, linh hồn trong lối chơi mà HLV Gerard xây dựng cho CLB. Tiền vệ 27 tuổi tỏa sáng đều đặn với những bàn thắng và kiến tạo, như trong trận gặp Nam Định với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo cho Thanh Thịnh lập công.

Nhưng để Hoàng Đức phát huy phẩm chất của mình cũng như giảm bớt áp lực, là nhờ vào những người "chia lửa" xuất sắc cùng anh. Đó là bộ ba tấn công Gustavo Henrique, Daniel Da Silva và Geovane Mango, cùng hai “cỗ máy đánh chặn” Nguyễn Đức Chiến và Dụng Quang Nho, phía trên có tuyển thủ Châu Ngọc Quang, phía dưới là sự chắc chắn từ trung vệ Patrick Marcelino.

Sự xuất hiện của những ngôi sao này giúp Ninh Bình tạo nên sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. 8 cầu thủ ở 3 tuyến đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng cho Ninh Bình từ đầu V-League, trong đó cặp tiền đạo Gustavo và Daniel đóng góp một nửa tổng số pha lập công.

Tuyển thủ Châu Ngọc Quang bắt nhịp rất tốt ở môi trường mới. ẢNH: ANH TRẦN

Lát cắt rõ nét nhất về sự khoa học trong đầu tư nhân sự của Ninh Bình nằm ở cabin kỹ thuật. Việc mời HLV Gerard, người đến từ nền bóng đá hàng đầu thế giới là Tây Ban Nha, đã thổi hồn vào lối chơi của CLB. Lối chơi của Ninh Bình trở nên uyển chuyển, cực kỳ phóng khoáng trong tấn công, nhưng khi cần phòng ngự thì lại vô cùng thực dụng.

Ninh Bình vươn lên khi các đối thủ tự thua

Ninh Bình là đội duy nhất toàn thắng từ đầu mùa giải 2025-2026, bao gồm 4 trận V-League và 1 trận Cúp Quốc gia. Hoàng Đức cùng đồng đội chễm chệ ở ngôi đầu V-League với 12 điểm tuyệt đối, tạo ra khoảng cách 2 điểm so với hai đội xếp sau là CAHN và Công an TP.HCM.

Sự vươn lên của Ninh Bình cũng một phần đến từ việc các ứng viên truyền thống như Nam Định, Hà Nội FC hay Viettel FC không có sự ổn định về kết quả lẫn nhân sự.

Thất bại của Nam Định trước Ninh Bình cho thấy đội bóng thành Nam chưa thể tạo được sự kết dính giữa các ngôi sao, không còn giữ được sự hưng phấn sau khi đã giành 2 chức vô địch V-League và đang phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Hà Nội FC vẫn loay hoay trong việc tìm HLV trưởng, khiến họ tụt xuống nhóm cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó, Viettel FC dù duy trì mạch bất bại, nhưng lại thiếu một ngôi sao kiểu Hoàng Đức để mang về chiến thắng ở các trận cầu lớn.

Trong khi đó, Ninh Bình ý thức rõ vị thế tân binh của mình, nên lựa chọn từng bước đi thận trọng trước khi tăng tốc. V-League còn dài và ẩn chứa nhiều bất ngờ, nhưng nếu giữ vững phong độ như hiện tại, việc họ vươn lên thành một thế lực mới chỉ còn là vấn đề thời gian.

HỮU THÀNH