Ứng viên thăng hạng V-League đừng xem thường các đội “cửa dưới”

Ngay ngày khai màn, Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 chứng kiến những kết quả gây sốc. Hai ứng viên nặng ký nhất cho tấm vé thăng hạng là Đồng Nai và Bắc Ninh không hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng, bất ngờ hơn với thất bại của Quảng Ninh trước Trẻ PVF-CAND.

Đại học Văn Hiến (áo xanh) cầm hòa Quy Nhơn United ngay trên sân khách. ẢNH: QUỲNH MAI

Quảng Ninh là một trong 4 CLB tân binh tại giải đấu, được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu Nguyễn Văn Đàn, sở hữu nhiều cựu binh như Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Vũ Thế Vương… Tuy nhiên, kinh nghiệm ấy lại không thể giúp Quảng Ninh giành được điểm số trong trận ra quân gặp Trẻ PVF-CAND, đội bóng được trao suất đặc cách thăng hạng do giải đấu thiếu CLB.

Trẻ PVF-CAND tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 với nòng cốt là đội hình vô địch Giải U21 quốc gia 2025, nên đây là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của phần lớn cầu thủ trong CLB này. Thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông tự hào với chiến thắng 1-0 trước Quảng Ninh, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho các đối thủ khác đừng xem thường đội bóng còn non trẻ này.

Như HLV Nguyễn Văn Đàn nói sau trận đấu: "Các cầu thủ Quảng Ninh đã làm hết sức, màn trình diễn của toàn đội rất tốt nhưng lại không có yếu tố may mắn đồng hành. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không chuyển hóa được bàn thắng. Đó là điều đáng tiếc".

Thanh Niên TPHCM cầm hòa ứng viên cho tấm vé thăng hạng Bắc Ninh. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhưng ấn tượng hơn cả là trận hòa 0-0 đầy quả cảm của Thanh Niên TPHCM trước ứng viên thăng hạng Bắc Ninh. Thật khó tin khi Thanh Niên TPHCM đăng ký tới 5 cầu thủ 17 tuổi vào đội hình thi đấu, bên cạnh nhiều cầu thủ khác mới 18-19 tuổi, nhưng vẫn khiến dàn sao từ V-League xuống như Nguyễn Hải Huy, Hà Đức Chinh, Mai Xuân Quyết “tịt ngòi”. Còn ngoại binh Kaina Nunes, người được Transfermarkt định giá 275.000 euro, lại sút hỏng quả phạt đền đầu hiệp 2.

Chiến thuật phòng ngự hợp lý do HLV Võ Hồng Phúc xây dựng, cùng thái độ thi đấu tập trung và kỷ luật mà Phan Đình Vũ Hải cùng đồng đội duy trì suốt trận đấu, đã giúp Thanh Niên TPHCM tạo nên cơn địa chấn ở vòng 1.

Một điểm giành được trên sân khách vẫn là kết quả chấp nhận được để Bắc Ninh trở về sân nhà ở vòng tới, nuôi hy vọng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Tuy nhiên, đối trọng của họ trong cuộc đua thăng hạng V-League là Đồng Nai lại thất vọng khi bị CLB TPHCM cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Bàn gỡ ở phút 90 khiến thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đối diện không ít lời chỉ trích từ người hâm mộ.

Những ngôi sao như Trần Minh Vương hay Lương Xuân Trường đã cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của sân chơi hạng Nhất, trong bối cảnh Đồng Nai đặt mục tiêu phải giành suất thăng hạng bằng mọi giá.

CLB TPHCM khiến á quân Đồng Nai đánh rơi chiến thắng ở trận ra quân. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Việc cầm hòa á quân Đồng Nai trên sân khách cũng cho thấy CLB TPHCM sẵn sàng đóng vai “kẻ phá bĩnh”. Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương không thể hiện rõ mục tiêu đua thăng hạng, nhưng với dàn cựu binh từng thi đấu tại V-League, CLB này đủ sức cạnh tranh huy chương tại mùa giải 2025-2026.

Một đại diện khác của bóng đá TPHCM là Đại học Văn Hiến cũng được nhận diện là cái tên có thể tạo bất ngờ. Trận hòa 1-1 trên sân của Quy Nhơn United khẳng định đội bóng sinh viên này có đủ lực để thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp, qua đó tạo động lực phát triển cho bóng đá học đường.

Ngay cả Phú Thọ chỉ tập hợp đầy đủ nhân sự vài ngày trước trận, cũng khiến Đồng Tháp toát mồ hôi khi bị cầm hòa ngay tại Cao Lãnh.

Những đội “cửa dưới” đã gây ấn tượng ở vòng 1, cùng với Khánh Hòa, được kỳ vọng sẽ tạo nên sự hấp dẫn và đáng xem cho Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, cả trong cuộc đua giành 1,5 suất thăng hạng lẫn tránh tấm vé trực tiếp rớt xuống hạng Nhì mùa tới.

HỮU THÀNH