Cầu thủ U17 Thanh Niên TPHCM cầm hòa ứng viên thăng hạng V-League

Đăng ký danh sách thi đấu với 5 cầu thủ 17 tuổi, đội chủ nhà Thanh Niên TPHCM vẫn cầm hòa Bắc Ninh với tỷ số 0-0 ở vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Sự xuất sắc của thủ môn kỳ cựu Phan Đình Vũ Hải (áo xanh) đã giúp Thanh Niên TPHCM có điểm số đầu tiên. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiền thân của Thanh Niên TPHCM là Trẻ TPHCM, đội bóng từng xếp hạng 4 ở mùa giải trước. Sau khi chuyển giao lực lượng cũng như đổi tên CLB, Thanh Niên TPHCM bước vào mùa giải Hạng Nhất 2025-2026 với phân nửa đội hình là các cầu thủ trong độ tuổi 17-19.

Trong trận ra quân gặp Bắc Ninh vào tối 21-9 trên sân Thống Nhất, Thanh Niên TPHCM xuất phát với đội hình có 6 cầu thủ U19, trong đó có 2 người mới 17 tuổi là tiền vệ Tô Minh Lộc và Võ Trần Minh Vũ. Tổng cộng, HLV Võ Hồng Phúc đã đăng ký 5 cầu thủ 17 tuổi vào danh sách thi đấu.

Trong khi đó, Bắc Ninh là một trong hai ứng viên nặng ký cho suất thăng hạng V-League, bên cạnh á quân Đồng Nai. Đại diện đến từ miền Bắc được đầu tư mạnh mẽ về nhân sự với quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu lên hạng. Tuy nhiên, Nguyễn Hải Huy cùng các đồng đội lại gây thất vọng ở trận ra quân Hạng Nhất.

Dù tạo ra thế trận lấn lướt với nhiều cơ hội "ngon ăn", Bắc Ninh vẫn không thể một lần chuyển hóa thành bàn thắng. Bên cạnh khả năng dứt điểm chưa tốt của đội khách, sự xuất sắc của thủ môn dạn dày kinh nghiệm Phan Đình Vũ Hải đã góp công lớn trong việc giữ sạch lưới cho Thanh Niên TPHCM.

Kết quả hòa 0-0 là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần thi đấu tập trung và kỷ luật mà Thanh Niên TPHCM duy trì xuyên suốt trận đấu. Ngược lại, HLV Paulo Foiani cùng các học trò bên phía Bắc Ninh còn rất nhiều việc phải làm sau trận hòa đáng thất vọng này.

Lê Thắng Long ghi bàn cho Trẻ PVF-CAND. ẢNH: QUỲNH MAI

Một đội bóng mạnh khác cũng gây thất vọng ở trận ra quân là Quảng Ninh. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn lại phải nhận thất bại 0-1 trước Trẻ PVF-CAND. Lê Thắng Long là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong lần ra mắt sân chơi chuyên nghiệp cùng Trẻ PVF-CAND.

Khép lại vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, chỉ có Khánh Hòa và Trẻ PVF-CAND là hai đội giành chiến thắng để tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm. Trong khi đó, có đến 8 CLB chia điểm trong ngày ra quân. Ấn tượng nhất là trận hòa 1-1 của CLB TPHCM trên sân của Đồng Nai ngay tại sân Bình Phước.

HỮU THÀNH