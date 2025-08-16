Vòng 1 V-League 2025-2026: Chờ màn ra mắt của Ninh Bình

Sau loạt thương vụ chuyển nhượng tạo nên sức hút với người hâm mộ, năng lực của Ninh Bình sẽ bắt đầu được kiểm chứng bằng chuyến làm khách tại Hà Tĩnh, thuộc vòng 1 V-League 2025-2026 (18 giờ, ngày 17-8).

Tân binh Đức Chiến được kỳ vọng bùng nổ trong màu áo Ninh Bình

Ninh Bình đến V-League 2025-2026 sau khi đoạt chức vô địch tại Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025.

Với tư cách là tân binh, song một nửa thành viên của Ninh Bình lại có thâm niên thi đấu tại V-League. Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức, thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Châu Ngọc Quang, Nguyễn Đức Chiến hay Geovane Magno đưa đại diện đến từ Hoa Lư trở thành ứng viên nặng ký trong cuộc đua vào tốp 3.

Không chỉ chờ Ninh Bình ra mắt, người hâm mộ còn đón chào sự trở lại của Hoàng Đức, Văn Lâm, Đinh Thanh Bình và Nguyễn Quốc Việt sau một năm chơi bóng tại hạng Nhất. Vì thế, khi các ngôi sao này tái xuất V-League, họ mang theo hy vọng về một mùa giải thi đấu bùng nổ.

Ngoài ra, sự hiện diện của tiền vệ Việt kiều đầy tiềm năng Trần Thành Trung càng thể hiện rõ tham vọng cạnh tranh thành tích của Ninh Bình trong lần đầu dự V-League.

Một điều đáng chờ đợi khác của Ninh Bình nằm ở khu vực kỹ thuật. HLV người Tây Ban Nha Albadalejo Gerard đã được chọn để nâng tầm chuyên môn cho Hoàng Đức cùng đồng đội. Đến từ nền bóng đá hàng đầu thế giới, từng có thời gian làm việc tại giải đấu chất lượng như Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, ông Albadalejo được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới vào hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Rất nhiều cầu thủ trẻ đến với Hà Tĩnh tại mùa giải 2025-2026

Ninh Bình gần như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho mùa giải 2025-2026. Vì thế, chuyến làm khách của họ tại Hà Tĩnh nhận được rất nhiều sự chú ý. Một phần sức hút này đến từ việc đội chủ nhà cũng vừa thực hiện cuộc “đại phẫu” về nhân sự.

Sau khi tiếp quản công việc từ đồng nghiệp Nguyễn Thành Công, HLV Nguyễn Công Mạnh đã đưa về Hà Tĩnh những tân binh tuy không nổi tiếng, nhưng lại phù hợp với triết lý của ông. Đồng thời, ông cũng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thử sức, nổi bật như tuyển thủ U17 Việt Nam Nguyễn Văn Khánh hay tiền vệ sinh năm 2002 Nguyễn Thế Hùng.

Điều này khiến Hà Tĩnh khó có thể sánh về chiều sâu đội hình so với Ninh Bình. Song bù lại, thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh có lợi thế được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà.

Mùa trước, Viktor Lê cùng đồng đội bất bại 12 trên 13 trận tại sân Hà Tĩnh. Đấy chính là điểm tựa hy vọng để CLB vượt qua khó khăn ở mùa giải mới, mà trước mắt là cuộc tiếp đón Ninh Bình. Trong đó, các hậu vệ Hà Tĩnh cần đặc biệt thận trọng với Geovane, khi ngoại binh này quá am hiểu các đồng đội cũ sau một mùa giải thi đấu thăng hoa cùng nhau.

Tương tự đồng nghiệp Albadalejo, HLV Nguyễn Công Mạnh cũng tràn đầy quyết tâm giành điểm trong trận ra mắt đội bóng mới.

Dự đoán: Hà Tĩnh 0-1 Ninh Bình

HỮU THÀNH