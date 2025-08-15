Vòng 1 V-League 2025-2026, Nam Định - Hải Phòng: Vạn sự khởi đầu nan

Gác lại nỗi buồn thất bại ở trận Siêu cúp quốc gia tuần trước, đương kim vô địch V-League Nam Định sẽ mở đầu mùa giải 2025-2026 bằng cuộc tiếp đón đối thủ Hải Phòng đang duy trì sự ổn định (18 giờ, ngày 16-8, sân Thiên Trường).

Thủ môn Đình Triệu cùng các cầu thủ Hải Phòng dự báo có chuyến làm khách đầy khó khăn tại Nam Định. ẢNH: ANH TRẦN

Ở mùa giải năm nay, Nam Định phải chinh chiến trên cả 4 mặt trận. Vì vậy, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã hội quân từ rất sớm và xây dựng kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, sự quyết tâm của thủ môn Nguyên Mạnh cùng các đồng đội đã sớm bị dội gáo nước lạnh khi họ nhận thất bại trước CAHN ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2024-2025.

Trận thua này là lời cảnh tỉnh cho Nam Định về một mùa giải đầy thử thách đang chờ phía trước. Và ngay từ vòng 1 V-League, họ đã phải đối đầu với đối thủ khó chịu Hải Phòng.

Dù chia tay chân sút chủ lực Lucao, Hải Phòng nhanh chóng tăng cường lực lượng bằng những cái tên chất lượng như tiền vệ giàu kinh nghiệm Luiz Antonio (từ Thanh Hóa) và chân sút Tague Joel của Hà Nội FC ở mùa trước.

Chất lượng chuyên môn của hai ngoại binh này đã được kiểm chứng. Khi kết hợp cùng những cựu binh đang có phong độ ổn định như Nguyễn Hữu Sơn, Bicou hay Triệu Việt Hưng, HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một kết quả tích cực. Thậm chí, đội bóng đất Cảng còn được kỳ vọng sẽ trở thành “ngựa ô” của mùa giải.

Nam Định đối diện áp lực chiến thắng lớn hơn Hải Phòng. ẢNH: ANH TRẦN

Nhìn lại hệ thống phòng ngự còn nhiều sơ hở của Nam Định ở trận Siêu cúp quốc gia vừa qua, Hải Phòng có lý do để đặt mục tiêu có điểm trong trận ra quân. Nếu HLV Vũ Hồng Việt không sớm “vá” lại khoảng trống ở tuyến dưới, thủ môn Nguyên Mạnh rất có thể sẽ phải đối mặt với những đợt tấn công nguy hiểm mà đối thủ tạo ra.

Lúc này, người hâm mộ Nam Định chỉ có thể yên tâm phần nào ở hàng công. Các tiền đạo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, đặc biệt là màn ra mắt ấn tượng của ngoại binh cao 2m06 Kyle Hudlin, với cú đúp vào lưới CAHN tuần trước. Kyle đã bắt nhịp khá tốt với lối chơi chung và hứa hẹn sẽ trở thành tay săn bàn chủ lực, trong bối cảnh Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Văn Toàn vắng mặt vì chấn thương.

Trận gặp Hải Phòng sẽ là cơ hội để Kyle tiếp tục khẳng định giá trị của một chân sút từng thi đấu tại Anh. Dù sở hữu thủ môn tuyển quốc gia Nguyễn Đình Triệu, nhưng hàng thủ của Hải Phòng chưa bao giờ được đánh giá cao, nhất là khi vừa để mất trung vệ số một Đặng Văn Tới vào chính tay Nam Định.

Không đội bóng nào muốn nhận thất bại ở trận mở màn V-League. Nhưng áp lực dành cho Nam Định có phần lớn hơn khi họ chơi trên sân nhà và mang danh đương kim vô địch. Vì vậy, đây hứa hẹn sẽ là một trận cầu hấp dẫn, bùng nổ và là màn khai cuộc kịch tính cho mùa giải mới.

Dự đoán: Nam Định 1-0 Hải Phòng

HỮU THÀNH