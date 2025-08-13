Tuyển thủ Văn Toàn phẫu thuật thành công tại TPHCM

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trước mắt sẽ lỡ giai đoạn I của mùa giải 2025–2026 sau khi trải qua ca phẫu thuật sụn chêm đầu gối kéo dài hơn 1 tiếng tại TPHCM.

Tiền đạo Văn Toàn phẫu thuật thành công tại TPHCM. ẢNH: MINH HOÀNG

Văn Toàn dính chấn thương khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup hồi tháng 12-2024. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán vùng gối của Văn Toàn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ cần tập vật lý trị liệu để phục hồi. Tiền đạo sinh năm 1996 này sau đó trở lại thi đấu cho CLB chủ quản Nam Định. Tuy nhiên, sau vài trận ra sân và dưới áp lực vận động với cường độ cao, Văn Toàn lại tái phát chấn thương vào cuối tháng 4-2025.

Trước tình hình chấn thương kéo dài làm ảnh hưởng đến phong độ, Văn Toàn quyết định lên bàn phẫu thuật sau khi nhận được tư vấn từ các bác sĩ. Ca mổ diễn ra tại TPHCM vào sáng 13-8 và kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ.

Theo bác sĩ Trần Huy Thọ của đội tuyển Việt Nam, người đã đồng hành cùng Văn Toàn trong thời gian vừa qua, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Ông cũng chia sẻ thêm, phẫu thuật sụn chêm chỉ có thể giúp Văn Toàn giải quyết được khoảng 50% chấn thương, phần còn lại phụ thuộc vào mức độ tập luyện và hồi phục sau hậu phẫu.

“Chấn thương sụn chêm thì không nặng bằng dây chằng, nên chỉ cần 5-6 tháng là Văn Toàn có thể quay lại thi đấu ổn”, bác sĩ Trần Huy Thọ nói thêm.

Văn Toàn sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện trong vài ngày tới để theo dõi và kiểm tra phần vết mổ. Sau đó, tuyển thủ Việt Nam sẽ xuất viện và bước vào quá trình tập vật lý trị liệu.

Việc không có sự phục vụ của Văn Toàn là tổn thất rất lớn với Nam Định, trong bối cảnh CLB này phải thi đấu ở bốn mặt trận tại mùa giải 2025-2026. Gần đây nhất, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã thất bại trước CAHN ở trận Siêu cúp Quốc gia, trong ngày Văn Toàn chỉ có thể ngồi trên khán đài theo dõi. Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cũng mất đi một phương án tấn công chất lượng khi đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10 tới.

HỮU THÀNH