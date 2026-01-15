Viktor Lê tin tưởng U23 Việt Nam sẽ thắng U23 UAE sau 90 phút

Chia sẻ cùng truyền thông vào ngày 14-1, tiền vệ Viktor Lê tin tưởng đội nhà sẽ “giải quyết” tốt ở cuộc so tài cùng U23 Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống Nhất (UAE) chỉ sau giờ đấu chính.

Viktor Lê hy vọng sẽ có cơ hội ra sân thể hiện ở vòng Tứ kết. Ảnh: TED TRẦN

Đội U23 Việt Nam đã gây sốc ở vòng đấu bảng giành giành 3 trận thắng tuyệt đối trước U23 Jordan 2-0, U23 Kyrgyzstan 2-1 và U23 Saudi Arabia 1-0. Với ngôi đầu bảng B, U23 Việt Nam tránh được đối thủ rất mạnh là U23 Nhật Bản ở vòng Tứ kết, đội sẽ so tài cùng UAE ở vòng này vào tối 16-1.

Trước cuộc so tài ở vòng knock-out, tiền vệ Viktor Lê cho biết: "Mọi đội bóng tham dự VCK U23 châu Á 2026 đều rất mạnh, và cách duy nhất để chúng tôi sẵn sàng đương đầu chính là nỗ lực tập luyện. U23 Việt Nam có hai ngày tập luyện trước trận tứ kết với U23 UAE. Tất cả chúng tôi đều đang cố gắng hết mình nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ lại tạo nên màn trình diễn tương tự trận thắng U23 Saudi Arabia, sau đó có một kết quả như mong muốn để góp mặt ở bán kết".

Đình Bắc và Văn Thuận tập riêng vào ngày 13-1.

Nhận xét về đối thủ U23 UAE, Viktor Lê cho biết: “Thật khó để đánh giá chính xác U23 UAE. Tôi chỉ biết rằng họ tới đây với lực lượng tốt nhất, trình độ đồng đều và qua những màn thể hiện, có thể thấy đội bóng Tây Á này tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Nếu để so sánh, U23 Việt Nam tự tin có một tinh thần tốt hơn, đầy khát khao chiến thắng. Chúng tôi cũng cho thấy mình là một tập thể gắn kết, lỳ lợm".

Viktor Lê không ra sân thường xuyên ở vòng bảng, anh hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn với mình ở trận Tứ kết là được ra sân thể hiện: “Cá nhân tôi mới chỉ ra sân 45 phút trong trận gặp U23 Saudi Arabia. Tôi cảm thấy mình thể hiện tốt, thực hiện đầy đủ những yêu cầu của ban huấn luyện. Tôi hy vọng tiếp tục chiếm được sự tin tưởng của thầy và hỗ trợ toàn đội".

Tiền vệ đang thuộc biên chế CLB Hà Tĩnh tự tin tuyên bố: “Chúng tôi quyết tâm giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút, trở thành đội chơi tốt hơn và chiến thắng mà không cần đến loạt luân lưu".

Ảnh: ASEAN Football News

QUỐC CƯỜNG