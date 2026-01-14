Bóng đá trong nước

HLV Kim Sang-sik sẽ không gặp đội U23 Hàn Quốc nếu U23 Việt Nam vào bán kết

Với kết quả phân nhánh đã được ấn định từ đầu Vòng chung kết, sau khi có kết quả chung cuộc của bảng A và bảng C, các cầu thủ Việt Nam sẽ không gặp U23 Nhật Bản hay U23 Hàn Quốc nếu lọt vào vòng bán kết.

U23 Việt Nam đang "bay" ở VCK U23 châu Á 2026.
U23 Việt Nam đang "bay" ở VCK U23 châu Á 2026.

Sau khi U23 Uzbekistan giành ngôi nhất bảng C, họ sẽ gặp đội nhì bảng D ở Tứ kết, đây cũng chính là 1 trong 2 đối thủ của cặp U23 Việt Nam hoặc U23 UAE ở vòng Bán kết. Cùng với đó, U23 Hàn Quốc sẽ gặp đội nhất bảng D, cùng nhánh với cặp U23 Nhật Bản - U23 Jordan ở bán kết.

Có lẽ HLV Kim Sang-sik cùng những cộng sự đồng hương cũng…thở nhẹ khi tránh được việc đối đầu với đội bóng quê nhà quá sớm, thay vào đó sẽ là cuộc hẹn gặp ở trận chung kết.

Lịch thi đấu vòng đấu loại trực tiếp như sau:

Vòng tứ kết

18g30 ngày 16-1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan

22g30 ngày 16-1: U23 Việt Nam - U23 UAE

18g30 ngày 17-1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc

22g30 ngày 17-1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc

Vòng bán kết

18g30 ngày 20-1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc

22g30 ngày 20-1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc

Tranh hạng ba (22g ngày 23-1): Hai đội thua ở bán kết

Chung kết: (22g ngày 24-1): Hai đội thắng ở bán kết.

z7415056034951_532fa434a7f69ac7fc51cd6596f636f8.jpg
HLV Kim Sang-sik cùng chiếc áo đen... may mắn đồng hành cùng ông từ đầu giải.

Dù tránh được hai đại diện của khu vực Đông Á là U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc, nhưng nếu gặp Uzbekistan thì cũng không là “ca” dễ dàng cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Bởi Uzbekistan từng thắng U23 Việt Nam ở trận chung kết tại VCK U23 châu Á 2018 và thắng 3-0 ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2024.

