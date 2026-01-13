Bóng đá trong nước

U23 Hàn Quốc may mắn vào Tứ kết

SGGPO

Để thua 0-2 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu mang tính quyết định vào tối 13-1, nhưng các cầu thủ U23 Hàn Quốc may mắn đi tiếp bởi ở trận còn lại, U23 Iran bất ngờ để thua U23 Jordan 0-1 nên để vuột vé vào Tứ kết.

Để thua Uzbekistan 0-2 nhưng Hàn Quốc may mắn vào Tứ kết khi Iran bất ngờ sẩy chân ở lượt cuối. Ảnh: AFC
Để thua Uzbekistan 0-2 nhưng Hàn Quốc may mắn vào Tứ kết khi Iran bất ngờ sẩy chân ở lượt cuối. Ảnh: AFC

U23 Uzbekistan vốn là á quân của giải và tiếp tục khẳng định sức mạnh trong cuộc so tài trước các cầu thủ Hàn Quốc. Hai đội đẩy nhanh tốc độ ngay từ đầu trận nhằm sớm tìm bàn thắng nhưng Uzbekistan cho thấy trội hơn ở thời gian kiểm soát bóng và cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0 với 1 tình huống xà ngang cứu thua cho khung thành Hàn Quốc từ pha dứt điểm của Asilbek Jumaev. Sang đầu hiệp hai, vào phút 48, đội bóng đến từ Trung Á đã có bàn thắng mở tỷ số từ pha dứt điểm cận thành của Karimov.

Bị dẫn bàn, hàng thủ đội Hàn Quốc có những thời điểm mất tập trung và thủ môn Hong Seong Min nhiều phen cứu thua cho khung thành đội nhà. Đến phút 70, cách biệt được nhân đôi cho Uzbekistan từ pha dứt điểm hiểm hóc của Saidmurullayev.

Trận thắng giúp Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 7 điểm. Hàn Quốc đạt 4 điểm nhưng may mắn giành vị trí nhì bảng khi ở trận đấu cùng giờ, Iran bất ngờ để thua Jordan nên chỉ đạt 2 điểm chung cuộc.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Phút 48 Uzbekistan Phút 70 Trội hơn U23 Uzbekistan Trung Á Xà ngang Khung thành Kiểm soát bóng Á quân

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn