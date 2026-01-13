U23 Hàn Quốc may mắn vào Tứ kết

Để thua 0-2 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu mang tính quyết định vào tối 13-1, nhưng các cầu thủ U23 Hàn Quốc may mắn đi tiếp bởi ở trận còn lại, U23 Iran bất ngờ để thua U23 Jordan 0-1 nên để vuột vé vào Tứ kết.

Để thua Uzbekistan 0-2 nhưng Hàn Quốc may mắn vào Tứ kết khi Iran bất ngờ sẩy chân ở lượt cuối. Ảnh: AFC

U23 Uzbekistan vốn là á quân của giải và tiếp tục khẳng định sức mạnh trong cuộc so tài trước các cầu thủ Hàn Quốc. Hai đội đẩy nhanh tốc độ ngay từ đầu trận nhằm sớm tìm bàn thắng nhưng Uzbekistan cho thấy trội hơn ở thời gian kiểm soát bóng và cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0 với 1 tình huống xà ngang cứu thua cho khung thành Hàn Quốc từ pha dứt điểm của Asilbek Jumaev. Sang đầu hiệp hai, vào phút 48, đội bóng đến từ Trung Á đã có bàn thắng mở tỷ số từ pha dứt điểm cận thành của Karimov.

Bị dẫn bàn, hàng thủ đội Hàn Quốc có những thời điểm mất tập trung và thủ môn Hong Seong Min nhiều phen cứu thua cho khung thành đội nhà. Đến phút 70, cách biệt được nhân đôi cho Uzbekistan từ pha dứt điểm hiểm hóc của Saidmurullayev.

Trận thắng giúp Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 7 điểm. Hàn Quốc đạt 4 điểm nhưng may mắn giành vị trí nhì bảng khi ở trận đấu cùng giờ, Iran bất ngờ để thua Jordan nên chỉ đạt 2 điểm chung cuộc.

CAO TƯỜNG