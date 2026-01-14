Sự khẳng định của thế hệ kế thừa

Các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục hành trình ấn tượng qua trận thắng thứ ba ở vòng bảng Vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026. Lần này là thắng tỷ số 1-0 ngay trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia để tiến vào vòng Tứ kết với ngôi đầu bảng đầy thuyết phục.

Cùng với chiến thắng trước U23 Saudi Arabia, các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử với thành tích tốt nhất từ trước đến nay khi tham dự đấu trường châu Á cũng như trình làng một thế hệ tài năng, sẵn sàng hướng đến tương lai. Thế hệ đánh dấu sức mạnh từ lối chơi tập thể, tính kỷ luật chiến thuật cao và sự đa dạng từ những mảng miếng tấn công.

Nếu như trận thắng Jordan được xem như tạo cú sốc đầu tiên, đối thủ không kịp ứng phó trước cách nhập cuộc đầy tự tin, sẵn sàng mở đội hình tấn công và giành quyền kiểm soát khu trung tuyến của ta, thì hai trận còn lại thực sự ấn tượng.

Tình huống "xé lưới" khung thành Saudi Arabia của Đình Bắc (ẢNH: TED TRẦN)

Kyrgyzstan và Saudi Arabia cũng là những đội sở hữu dàn cầu thủ có tố chất tốt, và quan trọng hơn là cả hai cùng nhập cuộc với tâm thế phải thắng để giành tấm vé đi tiếp. Nhưng họ đã bị khuất phục bởi một thế trận ấn tượng, một tinh thần thi đấu cao độ của các tuyển thủ Việt Nam. Những cầu thủ nổi bật trong đội hình U23 Việt Nam là Đình Bắc - ngôi sao sáng trên hàng công; Văn Khang - “con ong” chăm chỉ ở vai trò kiến thiết bóng ở khu trung tuyến; Thái Sơn, Phi Hoàng mạnh mẽ trong vai trò cầu nối trên sân; hay những hậu vệ lên công về thủ đầy hiệu quả như Lý Đức, Hiểu Minh cùng một thủ môn Trung Kiên được ví như “người nhện”. Nhìn chung, U23 Việt Nam hiện nay đang tập trung dàn cầu thủ thực sự đồng đều, nhiều người trong số họ vốn đã được nhà cầm quân người Pháp Troussier tin tưởng đưa lên đội tuyển Việt Nam từ 2 năm trước.

Va đập sớm ở đấu trường quốc tế đã giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Điển hình như Đình Bắc - cầu thủ ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup 2023 khi mới 19 tuổi. Thành tích ấy đã giúp Đình Bắc trở thành cầu thủ trẻ nhất Đông Nam Á ghi bàn ở một kỳ Asian Cup. Trong khi đó, ban huấn luyện với “thuyền trưởng” Kim Sang-sik thành công liên tiếp cùng U22/U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đang dần cân bằng thành tích mà HLV Park Hang-seo đã làm được cùng bóng đá Việt Nam.

Nhà cầm quân này đang hướng đến mục tiêu tiến xa ở giải lần này, chí ít cũng vào đến trận chung kết như những gì U23 Việt Nam đã làm ở Thường Châu năm 2018. Với màn trình diễn ấn tượng cùng phong độ hiện tại của các cầu thủ U23 Việt Nam, mọi thứ đều có thể xảy ra. Và một điều chắc chắn, ông Kim Sang-sik đang có nhiều “điểm cộng” để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ký gia hạn hợp đồng trong thời gian tới.

QUỐC CƯỜNG