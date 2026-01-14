U23 Việt Nam nghiên cứu lối chơi của U23 UAE

Đội tuyển U23 Việt Nam trở lại sân tập vào chiều 13-1 để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng Tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam đang thăng hoa sau chuỗi trận thành công ở vòng bảng.

Vừa hoàn tất vòng bảng với mật độ thi đấu khá dày, 3 ngày/trận nên ở buổi tập chiều 13-1, HLV Kim Sang-sik ưu tiên các biện pháp giúp cầu thủ hồi phục thể trạng trong buổi tập đầu tiên sau thi đấu. Nhóm cầu thủ thi đấu trên 60 phút được tập trung vào các bài hồi phục, trong khi các cầu thủ còn lại duy trì nền tảng thể lực và tiếp tục rèn giũa các nội dung chiến thuật theo yêu cầu của Ban huấn luyện.

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt chia sẻ: “Hướng tới vòng Tứ kết, toàn đội sẽ cùng nhau xem lại băng hình, phân tích đối thủ và lắng nghe những phương án mà BHL đưa ra để có sự chuẩn bị tốt nhất. Trên hàng công hiện tại, ai cũng có khả năng và sẵn sàng cống hiến khi được trao cơ hội”.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ở vòng Tứ kết

Cũng vào tối 13-1, HLV Kim Sang Sik cùng một số thành viên Ban huấn luyện đã trực tiếp có mặt trên sân Prince Abdullah Al Faisal để theo dõi trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria – trận đấu có ý nghĩa xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng Tứ kết. Kết quả hòa 1-1 giúp U23 UAE xếp nhì bảng B và trở thành đối thủ của U23 Việt Nam. Trong khi đó Nhật Bản sẽ gặp Jordan.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 UAE vào lúc 22g30 (giờ Việt Nam) ngày 16-1. Ban huấn luyện đang tích cực thu thập, phân tích thông tin về đối thủ, xây dựng phương án chiến thuật phù hợp, với mục tiêu tiếp tục nối dài hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

ĐOÀN NHẬT