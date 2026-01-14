Futsal

Lịch thi đấu Vòng chung kết futsal châu Á 2026

Ngay sau khi VCK U23 châu Á 2026 kết thúc, một giải đấu khác cũng thuộc AFC là VCK futsal châu Á 2026 được khởi tranh tại Indonesia. Thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ tiếp bước U23 Việt Nam chinh phục sân chơi châu Á trong năm 2026.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng B cùng với đương kim Á quân Thái Lan, Kuwait và Lebanon. Bảng đấu hứa hẹn nhiều thử thách cho thầy trò HLV Diego Giustozzi.

Ở các bảng đấu còn lại, chủ nhà Indonesia sẽ tranh tài cùng các đối thủ Iraq, Cộng hòa Kyrgyztan và Hàn Quốc tại bảng A. Trong khi đó, Đương kim Vô địch Iran ở bảng D với Afganisstan, Saudi Arabia, Malaysia. Hai đội hạng Ba và hạng Tư giải lần trước là Uzbekistan, Tajikistan nằm cùng bảng với Nhật Bản và Australia.

VCK Futsal châu Á 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 27-1 đến 7-2-2026 tại Jakarta (Indonesia). 16 đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết. Từ vòng tứ kết trở đi, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp để xác định nhà vô địch châu lục.

