Văn Thuận tỏa sáng giúp Ninh Bình giành 3 điểm trên sân Bình Dương

Cuộc so tài giữa Becamex TPHCM và Ninh Bình ở vòng 18 LPBank V-League 2025-2026 vào tối 12-4 diễn ra khá hấp dẫn khi hai đội cùng chủ động lối đá đôi công làm mãn nhãn người xem. Đội bóng Cố đô Hoa Lư có trận đấu đầy khó khăn và nhờ sự tỏa sáng của Văn Thuận vào cuối trận mới kịp giành trọn 3 điểm.

Becamex TPHCM có trận đấu đầy nỗ lực trước Ninh Bình có thực lực mạnh hơn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đôi bên cùng lên tinh thần khi đạt kết quả tốt trên sân khách ở vòng đấu trước nên nhập cuộc với tâm lý thoải mái với thế trận đôi công hấp dẫn. Trụ cột trên hàng công của hai đội là Vĩ Hào và Hoàng Đức đã bình phục chấn thương, nhưng không được đưa vào đội hình xuất phát nhằm chờ thời điểm thích hợp.

Thực lực không được đánh giá cao hơn, nhưng Becamex TPHCM đã tiếp cận trận đấu với lối chơi tấn công nhanh, tạo nhiều bất ngờ cho hàng phòng ngự Ninh Bình. Lần lượt Minh Khoa, Việt Cường đã thử tài nghệ của thủ môn Văn Lâm qua những pha gây sóng gió trong vòng 16m50 Ninh Bình.

Những cố gắng của Ninh Bình đã giúp họ giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng muộn vào phút bù giờ.

Trước khi hiệp đầu khép lại, Ninh Bình vươn lên dẫn trước 1-0 từ pha đá phạt 11m do công Geovanne từ tình huống phạm lỗi của Hồ Tấn Tài trước đó. Đội chủ nhà tiếp tục thế trận tấn công ngay từ đầu hiệp hai và đến phút 55, khán giả trên sân đã có dịp reo hò ăn mừng khi Tấn Tài bật cao đánh đầu cận thành ghi bàn gỡ 1-1. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của Tấn Tài kể từ ngày trở lại sân cỏ sau 8 tháng điều trị chấn thương.

Lần lượt Hoàng Đức và Vĩ Hào được HLV hai đội tung vào sân vào giữa hiệp hai để hy vọng tạo sự đột biến. Những tưởng trận trận đấu khép lại với kết quả bất phân thắng bại thì vào phút bù giờ (90+3), Văn Thuận đã tỏa sáng kịp thời từ cú đánh đầu hiểm hóc đem 3 điểm quý giá về cho đội nhà. Nhiều cầu thủ Becamex TPHCM đổ ập xuống sân tiếc rẻ khi để thua vào những phút cuối trong trận đấu mà họ thi đấu đầy nỗ lực.

Thắng trận này, Ninh Bình tiếp tục giữ khoảng cách an toàn về điểm số với đội đang đứng thứ tư là Hà Nội FC với 4 điểm. Trong khi Becamex TPHCM còn kẹt ở nửa cuối của bảng xếp hạng.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, CAHN bất ngờ bị đội cuối bảng PVF cầm hòa với tỷ số 1-1. Tỷ số này vẫn bảo đảm ngôi đầu bảng của CAHN với khoảng cách 7 điểm so với đội theo sau là Viettel, trong khi PVF đạt 13 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 1 điểm.

QUỐC CƯỜNG