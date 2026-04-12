Ban trọng tài ‘soi’ lại tình huống trọng tài từ chối pha đá phạt 11m của Nam Định

Cuộc so tài giữa Nam Định và HA.GL vào tối 11-4 trên sân Thiên Trường khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội khách. Ba điểm là sự tưởng thưởng cho những nỗ lực từ cầu thủ HA.GL, bên cạnh đó trọng tài Nguyễn Trung Kiên B đã để lại tình huống gây tranh cãi ở phút 75.

Trọng tài Trung Kiên B bị đội chủ nhà Nam Định phản ứng từ tình huống Xuân Son bị ngã trong vòng 16m50 ở phút 75.

Thời điểm ấy trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1, các cầu thủ Nam Định nỗ lực dâng cao tấn công để tìm thêm bàn thắng khi diễn biến trên sân đang có lợi cho đội bóng thành Nam. Ở bên kia sân, HA.GL vận hành lối đá phòng ngự phản công kín kẽ trước khung thành thủ môn Trung Kiên.

Phút 75, từ cú tạt bóng vào sâu vòng 16m50 của đồng đội, Xuân Son nỗ lực nhảy lên để đánh đầu. Từ phía sau, trung vệ Quang Kiệt của HA.GL cũng bật cao để cứu nguy. Pha tranh bóng khiến tiền đạo Xuân Son bị ngã ở gần vòng 5m50. Tiền đạo số 1 của Nam Định đã ra hiệu với trọng tài là có phạm lỗi và đề nghị check VAR.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên B xác định trung vệ đội khách không có lỗi, đồng thời từ chối phạt 11m cho Nam Định trong sự phản ứng từ các thành viên của đội chủ nhà. Bi kịch đã đến cho Nam Định khi không lâu sau đó họ nhận tiếp bàn thua thứ hai từ pha “lốp” bóng ở cự ly gần 30m của Ngọc Lâm.

HLV Popov (Viettel) "dính" thẻ đỏ từ trọng tài vì lỗi phản ứng. Ảnh: VTFC

Sau trận đấu, Ban trọng tài VFF "mổ băng" xem lại tình huống gây tranh cãi trên. Nếu xác định có sai sót, trọng tài Trung Kiên B sẽ bị "treo còi" ở những vòng đấu tới tại V-League. Đáng chú là V-League 2025-2026 đang vào giai đoạn gay cấn từ những cuộc đua tranh giữa các nhóm trên bảng xếp hạng. Từ đó cũng xảy ra những phản ứng thiếu kềm chế từ các HLV đối với trọng tài.

Điểm nhấn là tấm thẻ đỏ dành cho HLV Popov của Viettel khi phản ứng pha xử phạt mà ông cho là trọng tài nhẹ tay với cầu thủ Thanh Hóa. Không kềm chế từ thẻ đỏ của trọng tài đối với mình, nhà cầm quân này sau đó đã ném thẻ hành nghề khi rời khu kỹ thuật.

QUỐC CƯỜNG