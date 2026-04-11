Thua HA.GL trên sân nhà, Nam Định sắp trở thành cựu vô địch

Bất ngờ lớn nhất ở vòng 18 xảy ra trên sân Thiên Trường khi đội chủ nhà Nam Định trắng tay trong cuộc tiếp đón HA.GL với trận thua 1-2. Trận thua làm cho khoảng cách điểm số giữa Nam Định với đội đầu bảng CAHN đang là 20 điểm, hy vọng bảo vệ ngôi vương của đội bóng thành Nam ngày càng xa.

HA.GL bất ngờ vượt qua Nam Định ngay trên sân Thiên Trường. Ảnh: HAGL FC

Trước đội chủ nhà được đánh giá mạnh hơn, HA.GL đã sớm vận hành lối đá thực dụng, xây dựng hệ thống phòng ngự chắc chắn để đối phó với hàng công gồm nhiều chân sút sáng giá của đội bóng thành Nam. Caio, Xuân Son, Văn Vĩ… liên tục tạo sức ép trước vòng 16m50 của đội bóng phố Núi nhưng không thể xuyên thủng được hệ thống phòng ngự chắc chắn của HA.GL, cùng với sự xuất sắc của thủ môn Trung Kiên.

Điểm đến của các đường chuyền cuối cùng của Nam Định thường hướng về Xuân Son, tận dụng khả năng càn lướt, tì đè của tay săn bàn này nhằm hy vọng tạo sự đột biến. Nhưng chân sút số 1 của Nam Định ít có cơ hội xoay trở trước sự kèm cặp của thủ quân Jairo bên phía đội khách.

Hàng công Nam Định rất nỗ lực nhưng ít có cơ hội xuyên thủng hệ thống phòng ngự chắc chắc của HA.GL. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Ở vào thời điểm đang có thế trận lấn lướt, Nam Định bất ngờ bị dẫn bàn vào phút bù giờ của hiệp 1. Từ tình huống tấn công bất thành của đội chủ nhà, HA.GL tổ chức phản công nhanh và Batista Elisio đánh bại Nguyên Mạnh trong pha đối mặt.

Sang hiệp hai, Nam Định gia tăng sức ép, liên tục làm “nóng” bên phần sân đội khách. Phút 59, cú sút căng của Caio đã đánh bại thủ môn Trung Kiên, nhưng lần này cột dọc đã cứu thua cho HA.GL. Đến phút 72, Hoàng Anh mới ghi bàn gỡ 1-1 cho Nam Định từ cú dứt điểm cận thành. Bàn thắng có phần may mắn khi bóng chạm người hậu vệ HA.GL khiến Trung Kiên không kịp cứu thua.

Kịch tính xảy đến ở những phút cuối trận. Đầu tiên là tình huống ở phút 77 khi VAR vào cuộc để xác định hậu vệ Quang Kiệt của HA.GL có phạm lỗi với Xuân Son trong vòng 16m50 khiến chân sút này bị ngã sau đó. Sau khi check VAR, trọng tài đã xác nhận pha bóng trên hợp lệ, không có phạm lỗi.

Trận thắng giúp HA.GL tạo điểm số an toàn với đội cuối bảng. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Hưng phấn sau khi thoát thua, HA.GL thi đấu tưng bừng trong quãng thời gian còn lại. Phút 81, phát hiện thủ môn Nguyên Mạnh đứng xa cầu môn, Ngọc Lâm “lốp” bóng từ cự ly khoảng 30m đưa bóng vào góc cao khung thành Nam Định nâng tỷ số 2-1 cho HA.GL. Cách biệt bàn thắng còn suýt bị HA.GL nới rộng vào phút bù giờ từ cú sút của Conceicao đưa bóng trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Thắng trận này HA.GL đạt 18 điểm, tạm tạo khoảng cách an toàn 6 điểm với hai đội xếp cuối bảng là Đà Nẵng và PVF.

QUỐC CƯỜNG