HLV Popov nhận thẻ đỏ, Viettel lần thứ hai thắng Thanh Hóa ở V-League

Trận đấu sớm của vòng 18 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân Hàng Đẫy khép lại với chiến thắng 1-0 của Viettel trước Thanh Hóa. Trận thắng được xem là chật chật vật của đội chủ nhà, trong đó HLV trưởng Popov của Viettel đã lãnh thẻ đỏ từ lỗi phản ứng.

Thanh Hóa đã có trận đấu khá tốt trước Viettel và để thua bởi tình huống đá phạt 11m. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhà cầm quân người Bungaria này vốn đầy cá tính, nhiều lần lãnh thẻ phạt từ trọng tài do lỗi phản ứng quyết liệt của mình. Ở trận gặp Thanh Hóa vào tối 10-4, ông đã phản ứng quyết định của trọng tài khi Nata (Viettel) bị Thanh Nam phạm lỗi nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng ở phút 90 (+8). Ngay sau đó trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp với HLV này.

Cũng với kết quả này, HLV Popov đã hai lần dẫn dắt Viettel thắng Thanh Hóa ở mùa này – đội bóng mà ông từng huấn luyện nhiều mùa trước đó. Trước đó ở trận lượt đi, Viettel cũng thắng Thanh Hóa 1-0 trên sân khách.

Trở lại với diễn biến trận đấu, từ đà hưng phấn sau trận thắng 4-0 trước Công an TPHCM ở vòng 17, Thanh Hóa đã nhập cuộc rất tốt. Trong những phút đầu tiên, Rimario đã làm “nóng” vòng 16m50 của đội chủ nhà từ những pha đi bóng tốc độ dựa vào khả năng tì đè tốt. Ngay ở phút thứ 2, hậu vệ Colona đã phải nhận thẻ vàng khi phạm lỗi Rimario. Đến phút thứ 4, Rimario đem lại cho Thanh Hóa quả đá phạt ở gần vòng 16m50 khi cũng bị Colona phạm lỗi.

Pedro Henrique, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Viettel

Sau khoảng 10 phút bị bất ngờ trước lối đá tấn công của đội khách, Viettel mới dần giành lại thế trận và tạo được một số tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Y Êli Niê. Trong khi Thanh Hóa với Rimario đá cắm trên hàng công đã luôn đem lại nỗi lo cho hàng phòng ngự đội chủ nhà, làm các hậu vệ Viettel ít mạo hiểm dâng cao hỗ trợ tấn công. Phút 39, cổ động viên đội chủ nhà một lần nữa… thót tim từ tình huống Rimario đối mặt thủ môn nhưng dứt điểm không thành công.

Sang hiệp hai tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn, Viettel gia tăng sức ép nhằm hướng đến mục tiêu giành 3 điểm. Phút 72, tình huống bước ngoặt trận đấu đã đến khi Văn Lợi để bóng chạm tay trong vòng 16m50, Pedro Henrique không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số.

Trận đấu càng về cuối càng quyết liệt, thậm chí có lúc căng thẳng từ va chạm của cầu thủ hai đội. Đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ dành cho HLV Popov vào cuối trận. Thắng trận này, Viettel tạm thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng CAHN còn 6 điểm, nhưng quan trọng hơn là đang giữ khoảng cách 7 điểm với Ninh Bình, đội đang tạm xếp thứ ba.

QUỐC CƯỜNG