Becamex TPHCM hướng đến mục tiêu chia điểm trước Ninh Bình

Dù thi đấu trên sân nhà ở vòng 18 LPBank V-League 2025-2026 trong cuộc tiếp đón Ninh Bình vào ngày 12-4 cùng phong độ ổn định trong hai trận gần đây, nhưng Becamex TPHCM hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ đang dần lấy lại phong độ ổn định để tái vận hành cuộc đua trong top 3.

Hoàng Đức để ngỏ khả năng ra sân trong trận tái đấu cùng Becamex TPHCM trên sân Bình Dương vào ngày 12-4. Ảnh: PVF

Ở trận lượt đi, Becamex TPHCM đã có nhiều thành công khi thi đấu tại các sân phía Bắc khi hòa Hà Tĩnh, Ninh Bình, thắng Nam Định… Đến cuộc so tài với Ninh Bình vào ngày 12-4, mục tiêu mà đội bóng đất Thủ hướng đến có lẽ cũng một kết quả hòa. Liệu họ có đạt được điều đó, hay có kết quả bất ngờ hơn là lấy trọn 3 điểm?

Cái khó cho Becamex TPHCM ở trận này là họ vắng hai ngoại binh Zlatkovic Milos, Sam Elisha Bruce nên sẽ ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội vốn mùa này còn nhiều khiếm khuyết về lực lượng. Trong khi những Tấn Tài, Vĩ Hào, Minh Khoa cũng vừa trở lại sau chấn thương và sẽ phải nặng gánh trận này khi thiếu nhiều “máy kéo” ngoại binh trên sân. Một điểm có lẽ cũng sẽ là thành công với đội chủ nhà.

Becamex TPHCM trông chờ vào những gương mặt kỳ cựu khi trận này vắng 2 ngoại binh trên hàng công. Ảnh: VPF

Trong khi đó Ninh Bình hiện đang bị CAHN bỏ điểm khá xa, cơ hội tranh vô địch thực sự rất thấp. Nhưng nếu không tận thu điểm tốt từ nay đến cuối giải thì nguy cơ bị Hà Nội FC hay Công an TPHCM bắt kịp vẫn có thể xảy ra. Thử thách cho Ninh Bình là trong trận này là khả năng Hoàng Đức chưa thể ra sân là rất cao khi tiền vệ này cần thêm thời gian để bình phục hẳn chấn thương.

Điều mà Ninh Bình cần khắc phục là sự thiếu tập trung ở hàng phòng ngự mà phía đội chủ nhà có nhiều chân sút tận dụng cơ hội ghi bàn rất tốt như Tấn Tài, Minh Khoa hay hậu vệ Tùng Quốc cũng rất bén trong các tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công.

Dự đoán: 1-1

QUỐC CƯỜNG