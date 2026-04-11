Bóng đá trong nước

Becamex TPHCM hướng đến mục tiêu chia điểm trước Ninh Bình

SGGPO

Dù thi đấu trên sân nhà ở vòng 18 LPBank V-League 2025-2026 trong cuộc tiếp đón Ninh Bình vào ngày 12-4 cùng phong độ ổn định trong hai trận gần đây, nhưng Becamex TPHCM hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ đang dần lấy lại phong độ ổn định để tái vận hành cuộc đua trong top 3.

Hoàng Đức để ngỏ khả năng ra sân trong trận tái đấu cùng Becamex TPHCM trên sân Bình Dương vào ngày 12-4. Ảnh: PVF

Ở trận lượt đi, Becamex TPHCM đã có nhiều thành công khi thi đấu tại các sân phía Bắc khi hòa Hà Tĩnh, Ninh Bình, thắng Nam Định… Đến cuộc so tài với Ninh Bình vào ngày 12-4, mục tiêu mà đội bóng đất Thủ hướng đến có lẽ cũng một kết quả hòa. Liệu họ có đạt được điều đó, hay có kết quả bất ngờ hơn là lấy trọn 3 điểm?

Cái khó cho Becamex TPHCM ở trận này là họ vắng hai ngoại binh Zlatkovic Milos, Sam Elisha Bruce nên sẽ ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội vốn mùa này còn nhiều khiếm khuyết về lực lượng. Trong khi những Tấn Tài, Vĩ Hào, Minh Khoa cũng vừa trở lại sau chấn thương và sẽ phải nặng gánh trận này khi thiếu nhiều “máy kéo” ngoại binh trên sân. Một điểm có lẽ cũng sẽ là thành công với đội chủ nhà.

4-10-1920x1310.jpg
Becamex TPHCM trông chờ vào những gương mặt kỳ cựu khi trận này vắng 2 ngoại binh trên hàng công. Ảnh: VPF

Trong khi đó Ninh Bình hiện đang bị CAHN bỏ điểm khá xa, cơ hội tranh vô địch thực sự rất thấp. Nhưng nếu không tận thu điểm tốt từ nay đến cuối giải thì nguy cơ bị Hà Nội FC hay Công an TPHCM bắt kịp vẫn có thể xảy ra. Thử thách cho Ninh Bình là trong trận này là khả năng Hoàng Đức chưa thể ra sân là rất cao khi tiền vệ này cần thêm thời gian để bình phục hẳn chấn thương.

Điều mà Ninh Bình cần khắc phục là sự thiếu tập trung ở hàng phòng ngự mà phía đội chủ nhà có nhiều chân sút tận dụng cơ hội ghi bàn rất tốt như Tấn Tài, Minh Khoa hay hậu vệ Tùng Quốc cũng rất bén trong các tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công.

Dự đoán: 1-1

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Becamex TPHCM Zlatkovic Milos Minh Khoa Vĩ Hào Tùng Quốc Hoàng Đức Nặng gánh CAHN Lê Tấn Tài Công an TPHCM

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn