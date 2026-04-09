Becamex TPHCM hụt ngoại binh ở cuộc tiếp đón Ninh Bình

Theo thông báo từ công ty VPF, có 9 cầu thủ và 1 HLV thể lực có tên ở danh sách bị kỷ luật ở vòng 18 V-League 2025-2026.

Becamex TPHCM gặp khó khăn về lực lượng ở trận gặp Ninh Bình sắp đến.

Lo nhất là Becamex TPHCM khi vòng 18 vừa gặp đối thủ mạnh là Ninh Bình mà còn “chấp” 2 ngoại binh Zlatkovic Milos và Sam Elisha Bruce vì thẻ phạt. Mạnh về lối đá phòng ngự phản công, việc thiếu vắng này sẽ làm cho bài phản công của đội bóng đất Thủ là rất khó khăn.

Trong khi đó Nam Định cũng vắng 1 ngoại binh trong cuộc tiếp đón HA.GL. Trận này đội bóng đương kim vô địch sẽ không có sự phục vụ của Lucas do thẻ đỏ. Còn HA.GL thì vắng Đình Lâm và Phước Bảo trong tình thế mà họ không còn gì để mất, buộc phải kiếm điểm khi mà đang bị hai đội cuối bảng bám rất sát.

SLNA tiếp Đà Nẵng cũng là cặp đấu ảnh hưởng đến cuộc đua trụ hạng. Đội chủ nhà sẽ vắng Reon Moore và Quang Tú nên sẽ khó khăn khi Đà Nẵng đang ở thế dựa chân tường ở vị trí cuối bảng và đường về giải hạng Nhất ngày càng gần. Ngoài ra SLNA còn vắng HLV thể lực Phạm Bùi Minh do nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước.

Đội còn lại là Hà Nội FC cũng vắng 2 cầu thủ là Tấn Tài và Sỹ Hoàng trong thời điểm mà họ đang gặp khó ở cuộc đua vào top 3 từ trận thua Hải Phòng 0-1 ở vòng 17.

LÊ ANH