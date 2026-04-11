Đội Công an TPHCM thất thế trong cuộc đua vào tốp 3 V-League

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đón nhận thất bại 0-3 trước đội chủ nhà Hải Phòng ở vòng 18, qua đó rơi tự do trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026.

Khoa Ngô (áo đỏ) cùng các đồng đội tại Công an TPHCM đón nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân khách. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Làm khách trên sân Lạch Tray vào tối 11-4, Công an TPHCM đặt mục tiêu giành điểm để tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vào tốp 3. Còn Hải Phòng quyết tâm giành chiến thắng, bởi điểm số của họ trước khi bước vào vòng 18 ít hơn đội khách.

Sự tiếp lửa từ khán giả nhà giúp các cầu thủ Hải Phòng tiếp cận trận đấu đầy hưng phấn. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tổ chức những đợt lên bóng, tạo ra cơ hội ghi bàn và tận dụng thành công ở phút 30. Quả tạt đầy khó chịu bên cánh phải khiến thủ môn Patrik Lê Giang đấm bóng cứu thua nhưng lại dội trúng xà ngang bật ra, tạo điều kiện để Joel Tagueu chớp thời cơ dứt điểm trong vòng 5m50, mở tỷ số cho Hải Phòng.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp Joel cùng đồng đội thi đấu thoải mái hơn trong những phút còn lại. Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức liên tiếp đưa ra những điều chỉnh về chiến thuật lẫn nhân sự, trong đó có việc tung tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vào sân ngay đầu hiệp 2.

Các cầu thủ Hải Phòng đã thi đấu thăng hoa. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, khi Tiến Linh chưa kịp để lại dấu ấn thì đến phút 61, Công an TPHCM phải nhận bàn thua thứ hai. Joel xử lý kỹ thuật loại bỏ các cầu thủ đội khách, sau đó dứt điểm gọn gàng để hoàn tất cú đúp. Đến phút 76, Phạm Trung Hiếu dứt điểm vào góc cao khung thành, nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Hải Phòng.

Liên tiếp để lộ khoảng trống ở hàng thủ, khả năng tấn công của Công an TPHCM cũng rơi vào bế tắc. Khi có cơ hội dứt điểm, những Khuất Văn Khang hay Tiến Linh không thể đánh bại sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Đình Triệu. Cuối trận, trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ đỏ đối với Võ Hữu Việt Hoàng vì cho rằng cầu thủ này cố tình đạp vào chân đối phương. Tuy nhiên, công nghệ VAR đã can thiệp, buộc ông Linh thay đổi quyết định, chuyển thẻ đỏ thành thẻ vàng. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.

Thất bại 0-3, Công an TPHCM tụt xuống vị trí thứ 6 với 26 điểm, bị chính Hải Phòng vượt qua dù đối thủ vẫn kém 1 điểm. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang kém 5 điểm so với vị trí thứ 3 do Ninh Bình nắm giữ, và khoảng cách này có thể còn bị nới rộng sau vòng 18.

Tin liên quan Becamex TPHCM hướng đến mục tiêu chia điểm trước Ninh Bình

HỮU THÀNH