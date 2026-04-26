Văn Quyết bị treo giò ở vòng 21

Tiền vệ thủ lĩnh của Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết vốn làm “dậy sóng” dư luận qua trận đấu với Ninh Bình từ những phát biểu có liên quan đến Nguyễn Hoàng Đức sẽ bị treo giò ở vòng 21 V-League 2025-2026.

Hà Nội FC sẽ vắng nhiều trụ cột ở trận tiếp đón Đà Nẵng sắp tới vì chấn thương và thẻ phạt.

Trong cuộc so tài với CLB Ninh Bình, Văn Quyết đã lãnh thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Dụng Quang Nho. Đây cũng là thẻ vàng thứ 3 nên tiền vệ này nằm trong danh sách bị treo giò ở vòng 21 tới đây. Màn thể hiện của Quyết “rừng” trong thời gian qua rất ấn tượng và giúp đội nhà duy trì phong độ tốt để áp sát top 3 sau vòng 20.

Ở trận đấu với Ninh Bình vừa qua, Văn Quyết không chỉ tròn vai ở một thủ lĩnh khu trung tuyến mà còn trực tiếp ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà. Sau trận đấu này, Văn Quyết đã “làm nóng” mạng xã hội qua những nhận xét về lối chơi của đội Ninh Bình và Hoàng Đức. Cùng với Văn Quyết, những cựu binh như Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Chung đã đóng góp nhiều cho Hà Nội FC trong giai đoạn tăng tốc cuối mùa bóng.

Lịch thi đấu của Hà Nội FC trong 6 trận còn lại sẽ tránh được nhóm đội đang ở khu vực đầu bảng khi lần lượt gặp Đà Nẵng, Thanh Hóa, PVF, Nam Định. HA.GL và Công an TPHCM. Nhưng những cuộc so tài với Đà Nẵng và PVF độ khó không nhỏ bởi đây là những đội đang ở thế dựa chân tường khi cùng tranh trụ hạng.

Vòng 21 tới đây Hà Nội FC sẽ về sân nhà tiếp Đà Nẵng mà đôi bên vốn không xa lạ gì nhau. Nhưng HLV Kewell có những lo toan về lực lượng khi trước mắt là Văn Quyết, Thành Chung sẽ ngồi trên khán đài do thẻ phạt. Duy Mạnh để ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương. Họ đang còn thua Ninh Bình 1 điểm nên hy vọng vào top 3 luôn rộng mở.

LÊ ANH