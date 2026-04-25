Becamex TPHCM bị Nam Định chia điểm trên sân nhà

Trận thứ hai liên tiếp các cầu thủ Becamex TPHCM ghi bàn mở tỷ số từ khá sớm, cũng do công chân sút trẻ Việt Cường, nhưng tiếp tục không bảo vệ được chiến thắng khi bị Nam Định gỡ hòa vào hiệp hai.

Becamex TPHCM và Nam Định bất phân thắng bại ở vòng 20.

Xác định tầm quan trọng của trận đấu này, Becamex TPHCM đã nhập cuộc đầy quyết tâm. HLV Ueno tung đội hình xuất phát mạnh nhất với đầy đủ 3 ngoại binh cùng với Vĩ Hào, Tấn Tài, Tùng Quốc, Minh Khoa… Không cần mất nhiều thời gian để thăm dò khi đội bóng đất Thủ đã thắng chính đối thủ này trong trận lượt đi, họ đã sớm dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay ở phút thứ 3, Becamex TPHCM đã sớm vượt lên dẫn trước 1-0 từ pha lập công của Việt Cường. Bàn thắng sớm đã giúp đội chủ nhà thi đấu thanh thoát hơn, trong khi Nam Định cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng hàng phòng ngự chắc chắn cùng với sự xuất sắc của thủ môn Minh Toàn đã nhiều phen cứu thua cho khung thành Becamex TPHCM.

Phòng thủ chặt chẽ, các pha phản công của Becamex TPHCM không kém phần nguy hiểm. Cổ động viên đội khách thêm một phen thót tim vào phút 45 khi Nam Định suýt thua bàn thứ hai. Đường chuyền thuận lợi của Minh Khoa tạo cơ hội cho Việt Cường tung cú sút hiểm hóc về phía khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, nhưng lần này cột dọc đã cứu thua cho đội bóng thành Nam.

Việt Cường ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 3.

Sang đầu hiệp hai, Nam Định cố gắng dốc toàn lực tấn công để hy vọng tìm bàn gỡ. Xuân Son đã có hiệp đấu đầy năng nổ luôn tạo “sóng gió” trong vòng 16m50 của đội chủ nhà. Đến phút 67, Nam Định có bàn gỡ 1-1 nhưng đến từ Tuấn Dương sau cú sút xa như… nã đại bác đánh bại thủ môn Minh Toàn.

Đội khách càng thi đấu hưng phấn sau bàn gỡ. Xuân Son 1 lần đưa bóng vào khung thành đội chủ nhà ở phút 77, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng do xác định có lỗi việt vị. Bất phân thắng bại, hai đội lỡ cơ hội cải thiện thứ hạng, nhưng cũng là tỷ số làm hài lòng đôi bên. Trong đó, Becamex TPHCM đạt 20 điểm tạo khoảng cách 8 điểm với đội cuối bảng Đà Nẵng.

Tin liên quan Becamex TPHCM hy vọng sớm kết thúc chuỗi trận sa sút

QUỐC CƯỜNG