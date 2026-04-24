Becamex TPHCM hy vọng sớm kết thúc chuỗi trận sa sút

Đang trong giai đoạn sa sút với 3 trận liền không nếm hương vị chiến thắng, Becamex TPHCM sẽ tiếp tục gặp thử thách cao độ ở vòng 20 V-League. Dù đá trên sân nhà nhưng sẽ gặp Nam Định, đội bóng đang lấy lại thăng bằng và cải thiện thứ hạng tốt ở những vòng vừa qua.

Ở trận lượt đi, Becamex TPHCM đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua Nam Định ngay trên sân Thiên Trường. Đó cũng là giai đoạn mà đội bóng đất Thủ kết thúc chuỗi trận không thành công từ đầu mùa. Nhưng tiếc cho đội bóng này khi không giữ được mạch phong độ ổn định. Tinh thần và sự quyết tâm cao độ ở mỗi trận đấu, nhưng họ vẫn thiếu 1 “chân tiền” để giải quyết tốt thế trận và cứ ở yên khá lâu ở top cuối bảng.

Khoảng cách 6 điểm so với đội đang đứng cuối bảng là Đà Nẵng thực tế không quá xa, nhất là Becamex TPHCM đã thua chính Đà Nẵng ở trận lượt đi trên sân nhà. Bàn thế để cho thấy cuộc đua hạng của đội chủ nhà vẫn còn nhiều chông chênh, nếu không thận trọng dễ rơi xuống khu vực nguy hiểm.

“Chìa khóa” mà Becamex TPHCM hy vọng sẽ tạo bước ngoặt trong trận này sẽ là cầu thủ chạy cánh Tấn Tài và tiền đạo trẻ Việt Cường. Trong khi Vĩ Hào chưa bắt lại phong độ tốt nhất sau khi khi bị chấn thương liên tục trong thời gian qua.

Ở phần sân đối diện, Nam Định dần lấy lại thăng bằng để cải thiện tốt vị trí trên bảng xếp hạng. Mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch không còn, nhưng họ đang đến gần mốc trụ hạng an toàn nên càng giúp đội bóng này thêm thoải mái về mặt tâm lý. Trận thắng Đà Nẵng mới đây càng giúp đội bóng thành Nam lên tinh thần trong chuyến làm khách tại Thủ Dầu Một ở vòng này.

Hàng công của Nam Định rõ ràng vẫn mạnh mẽ hơn khi ngoài Xuân Son còn có sự trợ lực của Văn Vĩ, Caio, Ababa, Hoàng Anh… Điều dễ nhận thấy là trong các trận gần đây, Nam Định luôn giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, thậm chí lấn lướt cả số lần sút cầu môn, nhưng hiệu suất ghi bàn lại không cao. Đó cũng là vấn đề đau đầu với HLV Vũ Hồng Việt ở mùa bóng năm nay.

Chia điểm có thể cũng là kết quả mà đôi bên cùng hướng tới ở trận đấu này, nhất là với Becamex TPHCM vốn phong độ trên sân nhà không thực sự tốt.

