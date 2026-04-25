Ngọc Mỹ tỏa sáng, Thanh Hóa đến gần hy vọng trụ hạng

Cuộc so tài giữa Thanh Hóa và PVF ở vòng 20 V-League vào tối 25-4 thu hút sự chú ý bởi đôi bên đang cùng kẹt ở khu vực cuối bảng và xem đây như là cơ hội để cải thiện tình thế. Thanh Hóa thi đấu trên sân nhà nhưng khó khăn về lực lượng khi vừa chia tay chân sút số 1 Rimario.

Thanh Hóa có chiến thắng quan trọng để tạm xa khu vực cuối bảng.

Tầm quan trọng của trận đấu đã đẩy hai đội vào thế quyết tâm cao để giành chiến thắng. Mahmoud Eid đã sớm tạo sóng gió trước khung thành thủ môn Y Eli Nie vào phút thứ 10 từ cú đánh đầu hiểm hóc, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Thanh Hóa nhanh chóng đáp trả với các pha tấn công nhanh về phía khung thành đội khách. Những đường lên bóng của đội chủ nhà khá đa dạng, nhưng chủ yếu từ biên phải do tiền vệ kỳ cựu Văn Thắng khởi xướng gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ trẻ của PVF.

Những nỗ lực của Thanh Hóa cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 62. Cũng xuất phát từ pha tấn công ở hành lang phải, kết thúc bằng cú đánh đầu hiểm hóc của Ngọc Mỹ đánh bại thủ môn Sỹ Huy, ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh.

Hàng phòng ngự PVF vất vả trước các pha tấn công của đội chủ nhà. Ảnh: QUỲNH MAI

Càng về cuối trận đấu càng hấp dẫn khi PVF dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Sức trẻ cùng sự năng động của ngoại binh Mpande, Mahmoud Eid đã nhiều phen “làm nóng” vòng 16m50 đội chủ nhà. Nhưng không một lần khuất phục được thủ môn Y Eli Nie.

Thắng trận này Thanh Hóa đạt 20 điểm để nới rộng khoảng cách điểm số với PVF (đang đứng áp chót) lên 7 điểm cũng như hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 8 điểm. Còn với PVF, thua trận này, nỗ lực thoát hiểm của thầy trò HLV Trần Tiến Đại càng thêm khó.

Tin liên quan V-League 2025-2026: Thầy ngoại được mùa

LÊ ANH