U23 Việt Nam trở về trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ

Tối 24-1, U23 Việt Nam đã trở về nước sau hành trình đầy kiêu hành tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, tự hào mang theo tấm huy chương đồng. Hàng trăm người hâm mộ đã có mặt tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để chờ đón và chia sẻ niềm vui cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Người hâm mộ Việt Nam ôm lấy tiền vệ Lê Viktor. ẢNH: TÂM HÀ

Dù chuyến bay chở U23 Việt Nam hạ cánh lúc 19g45, nhưng trước đó hơn một giờ, khu vực sảnh đến đã rộn ràng trong không khí háo hức. Càng về tối, lượng cổ động viên đổ về càng đông, khiến lực lượng an ninh sân bay phải làm việc liên tục để đảm bảo trật tự và an toàn.

Đến khoảng 20g40, thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất hiện trong tiếng reo hò, vỗ tay không ngớt từ mọi người. Những gương mặt trẻ bước ra giữa vòng tay người hâm mộ và giới truyền thông, ai cũng rạng rỡ sau chặng đường thi đấu đầy cảm xúc trên đất Saudi Arabia.

Người hâm mộ Việt Nam chật kín ở sân bay Nội Bài. ẢNH: TÂM HÀ

HLV Kim Sang-sik là người đi đầu, trực tiếp đẩy xe lăn đưa trung vệ Nguyễn Hiểu Minh ra sảnh. Các cổ động viên ân cần hỏi thăm, gửi lời động viên và chúc cầu thủ sinh năm 2004 sớm bình phục chấn thương. Gia đình Hiểu Minh cũng được tạo điều kiện ở bên con và sau đó cùng lên xe cấp cứu do VFF bố trí để đưa anh đến bệnh viện.

Nụ cười luôn nở trên môi của các tuyển thủ U23 Việt Nam trong ngày trở về. Không chỉ có gia đình Hiểu Minh, người thân của các tuyển thủ Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc… cũng có mặt từ sớm, tặng bó hoa tươi thắm và xúc động ôm chầm lấy con em mình trong khoảnh khắc đoàn tụ. Người hâm mộ tranh thủ xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm, lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng các tuyển thủ U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik gửi lời chào đến người hâm mộ trước khi di chuyển về VFF. ẢNH: TÂM HÀ

Rời sân bay Nội Bài, Khuất Văn Khang cùng đồng đội di chuyển đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để nghỉ ngơi, dự lễ mừng công và sau đó trở về nhà hai ngày.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 cũng khép lại hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở cấp độ U23 trong giai đoạn 2025-2026. Sau giải đấu này, các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản để tiếp tục thi đấu tại V-League và Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, dự kiến trở lại vào tuần tới.

Một số hình ảnh U23 Việt Nam vinh quang ngày trở về (ảnh: TÂM HÀ):

Tuyển thủ U23 Việt Nam ký tặng người hâm mộ

Lực lượng an ninh đầy vất vả để đưa Đình Bắc lên xe

U23 Việt Nam trở về trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ

Nụ cười của trung vệ Lý Đức

Trung vệ Nguyễn Nhật Minh

Người hâm mộ vây lấy HLV Kim Sang-sik

Các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ có hai ngày nghỉ trước khi trở lại CLB chủ quản

HỮU THÀNH