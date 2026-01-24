U23 Việt Nam giành huy chương đồng châu Á

Các tuyển thủ U23 Việt Nam kiêu hãnh cầm trên tay tấm huy chương đồng sau hành trình đầy nỗ lực tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó khép lại chặng đường vô cùng tự hào xuyên suốt gần một năm qua.

Khuất Văn Khang cùng đồng đội khoe tấm huy chương đồng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

“Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào ngoài hai từ rất vui. Tôi xin được dành tặng chiến thắng này đến người hâm mộ Việt Nam. Thay mặt đội tuyển U23, tôi xin cảm ơn các cổ động viên đã luôn đồng hành, sát cánh cùng toàn đội, đặc biệt là những người đã sang UAE tiếp lửa cho chúng tôi cũng như hàng triệu người hâm mộ theo dõi qua màn hình nhỏ”, Quốc Việt hồ hởi chia sẻ sau khi cùng U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba vào rạng sáng 24-1 (giờ Việt Nam), qua đó đoạt tấm huy chương đồng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Quốc Việt được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao suất đá chính. Và không phụ lòng người thầy, anh là tiền đạo ghi bàn mở điểm cho U23 Việt Nam ở phút 30. Tiền đạo của Ninh Bình ăn mừng đầy cảm xúc khi giơ 4 ngón tay, cũng là số áo của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, để động viên đồng đội đã dính chấn thương nặng sau trận bán kết.

Hết hiệp 1, Quốc Việt được thay ra bằng Nguyễn Công Phương. Đến phút 71, đến lượt người đá cặp cùng Quốc Việt trên hàng công là Nguyễn Đình Bắc sút phạt thành bàn đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam. Nhưng đến phút 86, Đình Bắc đã chấp nhận thẻ đỏ để giảm tải sức ép tấn công của U23 Hàn Quốc lên cầu môn của Cao Văn Bình.

Vài chục phút sau khi trận đấu kết thúc, Đình Bắc thông qua trang cá nhân gửi lời cảm ơn đến các đồng đội đã thay phần anh thi đấu hết sức mình, đặc biệt trong 30 phút của hiệp phụ và loạt sút luân lưu, qua đó mang chiến thắng về cho U23 Việt Nam.

Quốc Việt và Đình Bắc là hai cầu thủ ghi bàn cho U23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn viết: “Đã quá Việt Nam ơi! Tự hào khi mang trong mình dòng máu đỏ. Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn cổ vũ cho chúng tôi”.

Cũng trên trang cá nhân, đội trưởng Khuất Văn Khang hãnh diện khoe tấm huy chương đồng U23 châu Á 2026 cùng các thành viên của U23 Việt Nam. Đây chính là quả ngọt mà Văn Khang nhận được sau 3 mùa giải cống hiến cho U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục. Đồng thời, đây cũng là món quà đầy ý nghĩa khi anh cùng Đình Bắc, Thanh Nhàn và Quốc Việt đã khép lại hành trình khoác áo U23 Việt Nam.

Như vậy, lứa U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đều đạt thành tích tại tất cả giải đấu mà toàn đội tham dự. Cụ thể, toàn đội đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, huy chương vàng SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026, trở thành một trong những lứa cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.

HỮU THÀNH