HLV Kim Sang-sik lý giải về thẻ đỏ của Đình Bắc

Giành Huy chương Đồng chung cuộc tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua lối chơi đầy quả cảm, kịp sửa sai từ sau trận thua ở Bán kết. HLV Kim Sang-sik đã bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu kiên cường của các học trò, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đồng hành cùng đội trong thời gian qua.

Đình Bắc trở thành điểm nhấn ở trận tranh hạng ba với 1 pha kiến tạo, 1 bàn thắng và 1 tấm thẻ đỏ. Ảnh: TED TRẦN

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik nói: “Mọi người đã vất vả rồi. Đặc biệt, với các cầu thủ U23 Việt Nam, từ khi bắt đầu giải đấu tới bây giờ, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn. Hôm nay, dù phải thi đấu thiếu người, toàn đội vẫn quyết tâm tới cùng và giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu. Xin chúc mừng các cầu thủ. Tôi rất tự hào về cả đội và xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam”.

Đánh giá về trạng thái thể lực và tinh thần của hai đội, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Cả U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều ở trong tình trạng rất mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, hai đội đã thi đấu với tinh thần quyết chiến. Chúng tôi dù chơi thiếu người nhưng vẫn giữ được sự tập trung, không để thủng lưới thêm trong hiệp phụ và giành chiến thắng ở loạt luân lưu. Đây là kinh nghiệm rất quý giá để các cầu thủ trưởng thành hơn”.

Thủ môn Cao Văn Bình, từ kép phụ trở thành người hùng

Nhận định về tình huống Đình Bắc lãnh thẻ đỏ ở hiệp hai, HLV Kim Sang-sik cho rằng Đình Bắc đã ghi bàn và có lẽ vì quá hưng phấn nên dẫn tới một sai sót, ông nói: “Đó là tình huống rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi luôn tin tưởng các cầu thủ của mình. Dù chỉ còn 10 người trên sân, tôi vẫn tin họ đủ bản lĩnh để cố gắng giữ thế trận tới cùng. Trước đó, ở một trận đấu khác, chúng tôi cũng đã mất Lý Đức vì thẻ phạt. Trong những hoàn cảnh như vậy, HLV cũng rất khó có thể làm gì để bù đắp ngay lập tức”.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân mà được giới hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt cho tên gọi “Sáu Kim” khen ngợi tâm lý vững vàng của các học trò ở loạt sút luân lưu 11m. Nhất là thủ môn Cao Văn Bình, vốn là “kép phụ” nhưng trở thành người hùng. “Việc thực hiện các quả đá luân lưu với sự tự tin và bình tĩnh đã mang lại chiến thắng. Văn Bình dù không có nhiều cơ hội ra sân từ đầu giải, nhưng luôn lặng lẽ nỗ lực. Hôm nay, cậu ấy đã thi đấu rất căng thẳng và vất vả, đóng góp quan trọng vào chiến thắng chung của đội”.

QUỐC CƯỜNG