Lần đầu thắng U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam xuất sắc đứng hạng ba châu Á 2026

Các học trò của HLV Kim Sang-sik thi đấu đầy kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trên loạt suất luân lưu, qua đó đứng hạng ba chung cuộc tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Gác lại nỗi buồn thất bại ở vòng bán kết, U23 Việt Nam tiến đến trận tranh hạng 3 với quyết tâm giành chiến thắng, qua đó làm món quà ý nghĩa chia tay giải đấu cũng như tri ân người hâm mộ.

Đúng như dự đoán trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ ngay từ đội hình xuất phát khi thay đổi đến 9 vị trí so với trận gặp U23 Trung Quốc. Trong đó, thủ môn Cao Văn Bình bắt chính thay cho Trần Trung Kiên.

Dù lần đầu được ra sân thi đấu tại U23 châu Á, Văn Bình chơi đầy bản lĩnh. Phút 27, thủ môn SLNA bay người hết cỡ trước cú sút căng của Kang Min-jun ở vòng cấm, cứu U23 Việt Nam tránh bàn thua. Đây cũng là cơ hội được xem là nguy hiểm nhất mà U23 Hàn Quốc tạo ra trong hiệp 1.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam giương cao số 4 để động viên Nguyễn Hiểu Minh. ẢNH: AFC

Dù thay đến 9 vị trí, nhưng cấu trúc đội hình của U23 Việt Nam không có dấu hiệu chệch choạc. Các học trò của HLV Kim Sang-sik đầy sắc lẹm khi tổ chức phản công. Đến phút 30, đại diện đến từ Đông Nam Á có bàn thắng mở tỷ số. Nguyễn Đình Bắc bứt tốc bên cánh trái, rồi nhả ngược bóng vào trong cho Nguyễn Quốc Việt dứt điểm căng vào góc cao khung thành U23 Hàn Quốc. Quốc Việt và đồng đội ăn mừng pha lập công đầy cảm xúc, khi cùng giương cao số 4 - số áo của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, để động viên đồng đội đang bị chấn thương nặng.

Bàn thắng tiếp thêm sự tự tin cho U23 Việt Nam. Phút 34, trọng tài Abdullah Jamali (người Kuwait) chỉ tay vào chấm phạt đền cho U23 Hàn Quốc khi xác định Đình Bắc phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Tuy nhiên, công nghệ VAR đã can thiệp để ông Abdullah thay đổi quyết định, cho rằng Đình Bắc đã thu chân trước khi va chạm với cầu thủ U23 Hàn Quốc. Đây cũng là điểm nhấn cuối cùng khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước cho U23 Việt Nam.

Trọng tài Abdullah Jamali (người Kuwait) xem VAR để thay đổi quyết định không thổi phạt đền cho U23 Hàn Quốc. ẢNH: AFC

Ngay đầu hiệp 2, U23 Hàn Quốc đẩy cao đội hình, trong đó HLV Lee Min-sung có hai sự thay đổi trên hàng công. Nỗ lực tấn công của đội bóng xứ Kim Chi được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 68. Kim Tae-won đi bóng trước vòng cấm rồi dứt điểm vào góc xa, đánh bại thủ môn Văn Bình.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam nhanh chóng xốc lại đội hình và chỉ sau 3 phút đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Từ khoảng cách 20m chếch bên cánh trái, Đình Bắc sút phạt đưa bóng chìm qua hàng rào về góc xa, vượt qua tầm với của thủ môn Hwang Jaeyun.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có bàn thắng thứ 4 tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. ẢNH: AFC

Càng về cuối trận, sức ép mà U23 Hàn Quốc tạo ra về phía khung thành U23 Việt Nam là rất lớn. Thậm chí, Đình Bắc chấp nhận thẻ đỏ ở phút 86 để giải nguy cho khung thành của Văn Bình. Chỉ tiếc khi hiệp 2 còn 30 giây, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã để Shin Min-hae dứt điểm thành bàn gỡ hòa 2-2 cho U23 Hàn Quốc. Vì thế, trận đấu phải kéo vào thêm 30 phút của hiệp phụ.

Thủ môn Văn Bình đã thi đấu xuất sắc ở hai hiệp phụ và loạt suất luân lưu. ẢNH: AFC

Trong hai hiệp phụ, chính sự kỷ luật và tinh thần quả cảm, đặc biệt phản xạ xuất thần từ thủ môn Văn Bình, đã giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik đứng vững, qua đó buộc đối thủ phải bước vào loạt suất luân lưu để tìm ra đội chiến thắng. Trên loạt "đấu súng" đầy may rủi, Văn Bình tiếp tục thi đấu xuất sắc khi cản phá cú sút thứ 7 của Bae Hyun-seo, trong khi cả 7 đồng đội của anh đều thực hiện thành công, qua đó giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 7-6.

Niềm vui của người hâm mộ Việt Nam. ẢNH: AFC

Lần đầu tiên, U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở một giải đấu châu lục. Chiến tích tự hào này càng thêm ý nghĩa khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng hạng ba chung cuộc tại giải, giành tấm huy chương đồng đầy danh giá.

HỮU THÀNH