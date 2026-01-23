Tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026, Việt Nam - Hàn Quốc (22 giờ ngày 23-1): Lời chia tay đẹp cho hành trình tự hào

Tấm huy chương đồng là mục tiêu phấn đấu của U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba U23 Đông Nam Á 2026 với U23 Hàn Quốc. Nhưng có một mục tiêu khác, được người hâm mộ nước nhà quan tâm hơn cả, là cách thầy trò HLV Kim Sang-sik đối diện và vượt qua nỗi buồn thất bại ở trận bán kết thế nào.

U23 Việt Nam quyết tâm hướng đến tấm huy chương đồng tại U23 châu Á 2026. ẢNH: AFC

Khuất Văn Khang cùng đồng đội bước ra sân tập ở buổi cuối cùng với nụ cười đã nhiều hơn so với trước đó một hôm, nét mặt trên từng tuyển thủ phần nào được giãn ra. Đúng là vẫn còn đó những tiếc nuối sau thất bại ở trận bán kết, cùng với dư âm chấn thương từ đồng đội Nguyễn Hiểu Minh, song các học trò của HLV Kim Sang-sik hiểu rằng họ vẫn phải tiếp tục hành trình, hướng đến phía trước với sự lạc quan cùng niềm tin và khát vọng luôn rực cháy của tuổi trẻ.

U23 Việt Nam sẽ ra sân thi đấu không chỉ thay cho Hiểu Minh, mà còn quyết tâm mang về tấm huy chương để tri ân người hâm mộ đã luôn theo dõi, ủng hộ toàn đội suốt từ năm 2025, đặc biệt là hai ngày vừa qua. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của những Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn… trong màu áo U23, vì thế tất cả đều khát khao hướng đến chiến thắng để có lời chia tay đầy ý nghĩa.

Việc các học trò của HLV Kim Sang-sik tìm lại niềm vui, nụ cười cũng mang đến những hy vọng cho người hâm mộ nước nhà. Bởi trong bối cảnh U23 Việt Nam không có sự phục vụ của cặp trung vệ Hiểu Minh và Phạm Lý Đức (treo giò) ở trận tranh hạng ba, thì tinh thần chiến đấu của các cầu thủ là yếu tố cực kỳ quan trọng để bù đắp những thiếu hụt về nhân sự. Thành thử, cuộc so tài với U23 Hàn Quốc được xem là bài kiểm tra về cách U23 Việt Nam phản ứng thế nào sau thất bại.

Với sự thiếu hụt về lực lượng, sẽ không bất ngờ nếu U23 Việt Nam tiếp cận trận đấu với lối chơi phòng ngự phản công. Vấn đề ở chỗ chọn ai lần lượt trám vị trí của Hiểu Minh và Lý Đức để tạo ra bộ ba trung vệ cùng Nguyễn Nhật Minh? Hay HLV Kim Sang-sik sẽ thực hiện cuộc cách tân với 2 trung vệ và gia tăng thêm một tiền vệ đánh chặn?

Đình Bắc vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của U23 Việt Nam trên hàng công. ẢNH: AFC

Có thể trung vệ Nguyễn Đức Anh sẽ được lựa chọn đá chính. Hơn 60 phút thi đấu ở trận gặp U23 Trung Quốc đã cho cầu thủ của Đà Nẵng những bài học kinh nghiệm, từ đó sẽ biết cách phải làm gì để gia tăng chỉ số an toàn nơi hàng thủ. Và cũng không loại trừ khả năng Thái Sơn sẽ được kéo từ tiền vệ xuống đá trung vệ, như thời gian anh lắp khoảng trống của Lý Đức ở trận đấu với U23 Trung Quốc.

Trên hàng công, người hâm mộ chờ HLV Kim Sang-sik sẽ táo bạo hơn trong cách dùng người, qua đó có thể tạo bất ngờ cho đối thủ. Chẳng hạn như cho Thanh Nhàn có lần đầu tiên xuất phát ở đội hình đá chính, hoặc sử dụng Quốc Việt ra sân thi đấu nhiều hơn. Nhưng dù có được xếp vị trí nào thì các tuyển thủ Việt Nam cũng sẽ thi đấu hết bằng sức lực của mình.

Tượng tự U23 Việt Nam, các đồng nghiệp bên phía Hàn Quốc cũng hướng đến tấm huy chương đồng để làm món quà chia tay giải đấu. Nếu hàng thủ được xem là điểm yếu lúc này của U23 Việt Nam thì đại diện đến từ xứ Kim chi lại mạnh về khả năng tấn công. U23 Hàn Quốc hiện có 6 cầu thủ khác nhau ghi bàn tại giải, chỉ đứng sau U23 Nhật Bản, điều này cho thấy khả năng tấn công đa dạng của thầy trò HLV Lee Min-sung.

Dẫu vậy, cái dớp toàn thua ở trận tranh hạng ba khiến người hâm mộ Hàn Quốc lo lắng. Đây là lần thứ ba họ góp mặt ở trận tranh hạng ba U23 châu Á, khi trước đó từng thất bại trước U23 Jordan trên chấm luân lưu năm 2013 và Qatar năm 2018.

Nhưng về tương quan lực lượng, U23 Hàn Quốc vẫn được đánh giá nhỉnh hơn U23 Việt Nam. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik không phải là những người xa lạ với việc vượt qua nghịch cảnh. Người hâm mộ hẳn vẫn còn nhớ trận chung kết SEA Games 33, khi toàn đội đã ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại đội chủ nhà U22 Thái Lan sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Sẽ là khập khiễng nếu đem so sánh bối cảnh ấy với hiện tại. Nhưng chính những ký ức đẹp đó tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin nơi người hâm mộ rằng Văn Khang cùng các đồng đội có thể tìm lại hình ảnh thi đấu tự tin và đầy cảm hứng, như cách họ đã thể hiện trong suốt gần một năm qua.

HỮU THÀNH