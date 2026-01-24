U23 Việt Nam được thưởng “nóng” 2 tỷ đồng

Đội tuyển U23 Việt Nam đã kịp đứng dậy sau thất bại ở trận Bán kết bằng chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba sau loạt sút luân lưu 11m với tỷ số 7-6. Ngay sau trận đấu, đội đã được lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chúc mừng và khen thưởng kịp thời.

Lãnh đạo VFF cùng toàn đội vui mừng với tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đến chúc mừng toàn đội, đồng thời thay mặt thường trực VFF đã thông báo thưởng nóng số tiền 2 tỷ đồng từ thành tích giành Huy chương Đồng chung cuộc. Như vậy, đến nay đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã nhận được 5,1 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF, tính luôn 3 trận thắng ở vòng bảng và trận thắng vòng Tứ kết.

Số tiền thưởng sẽ không dừng lại khi đã có nhiều doanh nghiệp, cá nhân treo thưởng cho toàn đội trước trận tranh hạng Ba. Tinh thần thi đấu cùng kết quả đạt được, Đình Bắc và các đồng đội xứng đáng nhận được những lời khen ngợi từ dư luận người hâm mộ, truyền thông trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, đội sẽ rời Saudi Arabia về nước vào ngày 24-1, nhưng chia thành hai đợt. Đợt 1 trên chuyến bay QR 984 theo hành trình Doha – Hà Nội hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 19g15 ngày 24-1; đợt 2 trên chuyến bay QR 982 theo hành trình Doha – Hà Nội hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 6g45 ngày 25-1.

QUỐC CƯỜNG