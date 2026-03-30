U23 Việt Nam sẽ chứng minh được bản lĩnh trước U23 Trung Quốc

Quyền HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng với màn trình diễn của các tuyển thủ mới 20-21 tuổi của U23 Việt Nam và mong học trò tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi gặp đội chủ nhà U23 Trung Quốc trong trận đấu cuối tại Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026.

U23 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học qua hai trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Thái Lan. ẢNH: FAT

“U23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh trong hai trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Thái Lan. Trận đấu cuối gặp U23 Trung Quốc là dịp để họ tiếp tục khẳng định mình. Một kết quả tích cực trước đội chủ nhà sẽ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ U23 Trung Quốc, từ điểm mạnh đến điểm yếu, đồng thời nhận ra những hạn chế của chính mình để cải thiện. Toàn đội sẽ nỗ lực mang đến một trận đấu hấp dẫn, đáp lại sự kỳ vọng và ủng hộ của người hâm mộ”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ với truyền thông hôm 30-3.

U23 Việt Nam chuẩn bị cho cuộc so tài với U23 Trung Quốc (18g35, ngày 31-3) trong bối cảnh đã giành được 1 điểm nhờ trận hòa 1-1 trước U23 CHDCND Triều Tiên ở trận ra quân và sau đó đón nhận thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan.

Xác định CFA Team China - Tây An 2026 là sân chơi tập huấn để nâng cao kinh nghiệm lẫn chuyên môn cho một thế hệ U23 Việt Nam, ban huấn luyện không đề cao vấn đề thành tích. Song, quyền HLV Đinh Hồng Vinh hy vọng từ những trận thực tiễn có được, các học trò của ông sẽ cải thiện được điểm khuyết, cố gắng phát huy được điểm mạnh của mình để cùng nhau hướng đến kết quả tốt ở trận đấu chia tay giải.

“U23 Trung Quốc có lợi thế sân nhà, khán giả và sở hữu lực lượng mạnh, lại vừa là á quân tại Giải U23 châu Á 2026 nên rất giàu kinh nghiệm. Nhưng bóng đá không chỉ nằm ở những yếu tố đó. Trên sân là cuộc chơi 11 đấu 11, và chúng tôi không đến đây chỉ để góp mặt. Toàn đội sẽ bước vào trận với tinh thần cao nhất, không có gì phải e ngại”, ông Vinh khẳng định.

Quyền HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam, cho rằng dù kém 1-2 tuổi, các cầu thủ vẫn thể hiện sự tự tin, không lép vế trước đối thủ có thể hình và kinh nghiệm vượt trội. Ngay như trận thua trước U23 Thái Lan, toàn đội đã bám sát đối phương, tuân thủ đấu pháp và giữ được sự kỷ luật trong phòng ngự. Bàn thua chỉ đến từ một khoảnh khắc mất tập trung, không phải do bị áp đảo hoàn toàn. Ông Vinh cũng nhấn mạnh tinh thần chiến đấu là điểm sáng của toàn đội trước đối thủ mạnh hơn về lực lượng.

HLV Đinh Hồng Vinh thẳng thắn nhìn nhận điểm cần cải thiện của U23 Việt Nam là khâu tấn công. Ông cho biết đội chưa tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, các pha phối hợp cuối cùng còn thiếu sự gắn kết.

“Các cầu thủ mới tập trung đầy đủ, lên đường và chỉ có một ngày luyện tập cùng nhau. Họ cần thêm thời gian để hiểu ý đồng đội và rèn kỹ năng phối hợp. Hướng đến cuộc so tài với U23 Trung Quốc, toàn đội sẽ tập trung cải thiện khả năng tổ chức tấn công và dứt điểm để đạt kết quả tốt”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

HỮU THÀNH