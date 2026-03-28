U23 Việt Nam để thua đáng tiếc trước U23 Thái Lan

Các học trò của quyền HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu đầy nỗ lực, nhưng vẫn không tránh khỏi thất bại sát nút 0-1 trước U23 Thái Lan ở lượt trận thứ 2 Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026.

U23 Việt Nam đón nhận thất bại đáng tiếc trước U23 Thái Lan. ẢNH: FAT

Đội hình của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã thay đổi rất nhiều so với lần gặp nhau gần nhất tại trận chung kết SEA Games 33. Trong đó, U23 Việt Nam mang sang Trung Quốc đội hình với nòng cốt là các cầu thủ U20 đang trong quá trình hoàn thiện. Điều này phần nào lý giải cho sự thiếu ổn định, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Nếu như ở trận trước, U23 CHDCND Triều Tiên phải chờ đến phút 80 mới ghi bàn, thì lần này, U23 Việt Nam đã để thủng lưới ngay phút đầu tiên.

Bàn thua đến từ một pha phối hợp bên cánh trái của U23 Thái Lan. Jehhanafee Mamah đột phá vào vòng cấm rồi dứt điểm, bóng chạm chân hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Cao Văn Bình không kịp phản xạ.

Bàn thua sớm khiến U23 Việt Nam có phần lúng túng trong nửa đầu hiệp 1. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình cũng như may mắn ủng hộ, mành lưới đội nhà có thể đã rung lên lần thứ hai. Đáng chú ý, ở phút 45+2, người gác đền xứ Nghệ đã có pha cứu thua xuất thần để từ chối bàn thắng tưởng như đã đến với Thanakrit.

Xuyên suốt hiệp đấu thứ nhất, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Các đợt lên bóng của Nguyễn Công Phương cùng đồng đội thiếu sự kết dính. Điều này khiến thầy trò quyền HLV Đinh Hồng Vinh bị dẫn trước 1 bàn sau 45 phút đầu tiên.

Tiền vệ Thái Bá Đạt nỗ lực tranh chấp. ẢNH: FAT

Đầu hiệp 2, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình. Phút 51, Thái Bá Đạt thực hiện cú sút phạt đưa bóng đi chệch cột dọc và chạm mép ngoài lưới U23 Thái Lan. Từ đó, đôi bên tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn, với những pha ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau.

Về cuối trận, U23 Việt Nam vẫn cố gắng duy trì sức ép tấn công, nhưng không đủ sắc bén để xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đối phương. Qua đó, đành chấp nhận thất bại sát nút 0-1 đầy đáng tiếc.

Sau 2 trận tại Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026, U23 Việt Nam có 1 điểm, trong khi U23 Thái Lan có 4 điểm. Ở trận đấu muộn tối nay, đội chủ nhà U23 Trung Quốc bước vào lượt trận thứ 2 gặp CHDCND Triều Tiên.

Vào ngày 31-3, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng gặp U23 Trung Quốc.

HỮU THÀNH