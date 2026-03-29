U23 Trung Quốc thoát thua trước khi gặp U23 Việt Nam

Phải nhờ đến quả phạt đền vào cuối trận, đội chủ nhà U23 Trung Quốc mới cầm hòa được U23 CHDCND Triều Tiên tỷ số 1-1 thuộc lượt trận thứ 2 tại Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026.

U23 Trung Quốc cầm hòa U23 CHDCND Triều Tiên. ẢNH: CFA

Với lợi thế sân nhà, U23 Trung Quốc nhập cuộc đầy chủ động khi đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, dù kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép, họ lại gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của U23 CHDCND Triều Tiên. Thậm chí, đội khách mới là những người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên, buộc thủ môn Yao Haoyang phải trổ tài cứu thua từ sớm.

U23 Trung Quốc nhận “gáo nước lạnh” ở phút 23. Từ tình huống dứt điểm trong vòng cấm, thủ môn đội chủ nhà chỉ có thể cản phá cú sút đầu tiên, trước khi Ryang Kwang Myong kịp thời đá bồi mở tỷ số cho U23 CHDCND Triều Tiên.

Bàn thua khiến U23 Trung Quốc càng gia tăng sức ép, nhưng sự thiếu sắc bén trong các pha xử lý cuối cùng khiến họ không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Ngay cả khi bước sang hiệp 2, kịch bản vẫn không có nhiều thay đổi. Các học trò của HLV Antonio Puche kiểm soát bóng vượt trội, liên tục dồn ép, song những cơ hội rõ ràng vẫn là điều xa xỉ.

Trong khi đó, U23 CHDCND Triều Tiên vẫn duy trì sự chắc chắn và thậm chí suýt nhân đôi cách biệt ở phút 63 với cú đá phạt nguy hiểm của Kim Kwon Song, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Kịch tính chỉ thực sự được đẩy lên ở những phút cuối trận. Phút 85, U23 Trung Quốc được hưởng phạt đền sau một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Xiang Yuwang đã không mắc sai lầm, ghi bàn gỡ hòa 1-1, giúp đội chủ nhà thoát khỏi thất bại trong gang tấc.

Dù vậy, niềm vui của U23 Trung Quốc không trọn vẹn khi chính Xiang Yuwang dính chấn thương và phải rời sân ở cuối trận, khiến đội chủ nhà phải thi đấu thiếu người trong những phút bù giờ.

Với trận hòa này, U23 Trung Quốc mới có 2 điểm sau 2 lượt trận tại Giải giao hữu CFA Team China - Tây An, đứng sau U23 Thái Lan (4 điểm) và bằng điểm với U23 Triều Tiên, trong khi U23 Việt Nam tạm thời đứng cuối bảng với 1 điểm. Ở lượt đấu cuối, U23 Trung Quốc sẽ chạm trán U23 Việt Nam vào lúc 18g15 ngày 31-3.

HỮU THÀNH