"U23 Việt Nam là đội mạnh nhất, U23 Bangladesh thua vì yếu hơn"

Trợ lý HLV Hassan Al Mamun đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026, nên không có gì bất ngờ khi U23 Bangladesh đón nhận thất bại.

U23 Bangladesh đón nhận thất bại trước U23 Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Tối 3-9, sau thất bại 0-2 trước đội chủ nhà U23 Việt Nam ở trận ra quân bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026, trợ lý HLV Hassan Al Mamun của U23 Bangladesh thẳng thắn thừa nhận: “U23 Việt Nam rất mạnh và là đội mạnh nhất bảng đấu này. Trận thua này chỉ đơn giản là Bangladesh yếu hơn họ”.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ), ông Hassan cũng cho biết việc thiếu vắng HLV trưởng Bari Titu không phải là nguyên nhân chính dẫn đến màn trình diễn dưới sức của đại diện đến từ Nam Á.

“Các cầu thủ phải thi đấu dù có HLV trưởng chỉ đạo hay không. Chúng tôi không lấy đó làm lý do cho kết quả thua của ngày hôm nay”, ông nói thêm.

U23 Bangladesh bị lép vế hoàn toàn về thế trận trước U23 Việt Nam. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được thực hiện bởi Nguyễn Ngọc Mỹ (phút 15) và Lê Viktor (phút 82). Dù để thủng lưới hai lần, song thủ môn Mehdi Hasan Srabon của đội khách vẫn được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

Trợ lý HLV Hassan Al Mamun đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Chia sẻ sau trận, Srabon bày tỏ sự thất vọng: “Tôi không đánh giá màn trình diễn cá nhân. U23 Việt Nam là một khối gắn kết, tấn công và phòng ngự cùng nhau. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để ngăn cản họ, nhưng không thể tránh khỏi thất bại. Toàn đội rất buồn vì mục tiêu ban đầu là giành chiến thắng”.

Thất bại này khiến hành trình giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 của U23 Bangladesh trở nên khó khăn hơn. Srabo cùng đồng đội sẽ phải giành chiến thắng ở cả hai trận còn lại gặp U23 Yemen (ngày 6-9) và U23 Singapore (9-9) để nuôi hy vọng đi tiếp.

Đánh giá về U23 Yemen, trợ lý HLV Hassan Al Mamun cho biết: “Chúng tôi phải có kết quả tốt ở trận này. Đúng là toàn đội tính toán cho từng trận một, nhưng mang quyết tâm giành chiến thắng cho cả hai trận để giành vé vào vòng chung kết”.

HỮU THÀNH