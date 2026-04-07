Tyson Fury vạch ra kế hoạch 3 trận đấu cho năm 2026

Tyson Fury cho biết trận đấu quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp được phát sóng trực tiếp ở trên Netflix tối thứ Bảy này với Arslanbek Makhmudov sẽ là trận đấu đầu tiên trong 3 trận đấu bận rộn của anh trong mùa giải năm 2026.

Fury sẽ đấu 3 trận trong năm nay

3 trận trong năm 2026, có thể 2 trận đấu AJ

Fury và Makhmudov sẽ đối đầu với nhau trong trận đấu tâm điểm của sự kiện The Ring tại SVĐ Tottenham Hotspur, đây sẽ là sự kiện đầu tiên của nước Anh được phát sóng trực tiếp ở trên kênh của “Gã khổng lồ truyền hình trực tuyến Netflix”.

Trận đấu này cũng sẽ chấm dứt quãng thời gian Fury giải nghệ suốt 16 tháng qua, bắt đầu kể từ khi anh bị Oleksandr Usyk đánh bại lần thứ 2 liên tiếp vào tháng 12 năm 2024, thời điểm anh cảm thấy chán nản và không còn động lực thi đấu.

Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên chương trình “Inside The Ring” hôm thứ Hai, Fury xác nhận rằng có kế hoạch thi đấu 3 trận trước khi năm 2026 kết thúc - chuỗi trận đấu có thể sẽ bao gồm 2 trận liên tiếp với đối thủ đồng hương Anthony Joshua.

Anh cho biết: “Ở vào giai đoạn này của sự nghiệp, tôi chỉ muốn có càng nhiều trận đấu lớn càng tốt. Tôi đã giành được mọi đai vô địch (anh từng thắng WBA, IBF và WBO khi thắng Wladimir Klitschko, rồi anh thắng cả WBC khi đánh bại Deontay Wilder), tôi đã hoàn thành đỉnh cao của quyền Anh”.

“Giờ đây thì, điều quan trọng lại không còn là chiếc đai vô địch nữa, mà là tôi muốn có trận đấu với Anthony Joshua, trận đấu lẽ ra đã diễn ra trong 10 năm qua nhưng vẫn chưa thành hiện thực”, Fury nói về “trận đấu trong mơ” với lại đối thủ truyền kiếp AJ.

“Rõ ràng là trước mắt tôi là trận đấu lớn với Makhmudov, và sau đó chúng ta chưa biết trận đấu thứ 3 có thể sau Joshua sẽ là gì, nhưng tôi đang hướng đến 3 trận đấu ở trong năm nay”, Fury công bố về lịch trình bận rộn hứa hẹn rất là hấp dẫn.

“Nếu đó là một trận đấu hay ho giữa tôi và AJ, điều mà tôi không nghĩ là sẽ xảy ra, tôi nghĩ rằng đó sẽ là - một trận đấu chênh lệch lớn (ám chỉ anh mạnh hơn hẳn Joshua), thì chúng ta sẽ có trận tái đấu. Nhưng nếu không, chúng tôi sẽ cố xem xét”.

Ám ảnh với quyền Anh

Fury cũng có trải lòng về việc không thể từ bỏ quyền Anh, dù là đã chính thức tuyên bố giải nghệ lần thứ 5 trong sự nghiệp. Cha anh, ông John, là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất về vấn đề này, khẳng định con trai mình không còn lý do gì để ở trên sàn đài.

Nhưng võ sĩ từng 2 lần vô địch thế giới nói: “Tôi đã ở trong môn thể thao này rất lâu rồi và quyền Anh là cuộc sống của tôi. Đó là điều duy nhất tôi biết làm. Tôi đã cố gắng giải nghệ rất nhiều lần, 5 lần, nhưng nó luôn kéo tôi trở lại”.

“Không phải vì tiền bạc hay thành tích mà vì nếu không có quyền Anh thì, tôi không có mục đích sống và tôi không thấy tương lai. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để không nhìn thấy tương lai. Tôi mới 37 tuổi, ít nhất hãy để tôi đến 40 tuổi trước khi tôi không còn tương lai nữa”.

“Tôi đã thử mọi thứ; quảng bá, quản lý, tôi vẫn làm tất cả những việc đó ngay bây giờ nhưng không còn cảm giác hồi hộp khi theo đuổi mục tiêu nữa. Không gì sánh bằng cảm giác ở trên sàn đấu - và bị những võ sĩ hạng nặng to lớn cho ăn đấm. Thật là kích thích”.

“Nhưng nó trở thành nỗi ám ảnh và đôi khi bạn trở nên ích kỷ vì ban đầu bạn muốn những thứ trong cuộc sống, bạn muốn trở thành nhà vô địch, bạn muốn kiếm tiền, có nhà cửa, xe cộ và đủ thứ khác. Rồi sau đó nó trở thành ám ảnh. Bạn sẽ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nó bắt đầu ảnh hưởng đến gia đình, cuộc sống gia đình, vợ con, mọi người”.

“Phải có điểm kết thúc - nhưng đối với tôi, không có điểm kết thúc. Mike Tyson vừa mới thượng đài ở tuổi 60. Khi nào thì nó kết thúc? Tôi cũng nhớ là Larry Holmes đã từng nói là “đừng bao giờ giải nghệ, nhà vô địch, đừng bao giờ giải nghệ nhé”.

“Những người này đang trở lại - và cho chúng ta thấy rằng không có điểm kết thúc. George Foreman giành chức vô địch thế giới ở tuổi 45 hoặc Archie Moore thi đấu 15 hiệp khi ông đã ngoài 40. Nó giống như một loại thuốc vậy”.

“Đối với ba tôi, ông ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi. Ông ấy muốn là tôi giải nghệ, rời bỏ sàn đấu, nếu dễ dàng như vậy thì tôi đã làm thế 5 lần rồi. Nhưng tôi không có khả năng buông bỏ. Nó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, kể cả gia đình”

“Việc ba tôi nói rằng ông ấy không nói chuyện với tôi, tôi cho rằng ông ấy đang cố gắng khuyên tôi đừng chiến đấu nữa. Nhưng mà chiến đấu là tất cả những gì tôi từng biết - và sẽ mãi mãi biết”, Fury nói về ám ảnh quyền Anh của chính bản thân anh.

Đ.Hg.