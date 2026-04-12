Tyson Fury thắng điểm tuyệt đối Arslanbek Makhmudov

Tyson Fury đã giành chiến thắng áp đảo sau 12 hiệp đấu có điểm số 120-108, 119-109, 119-109) trước Arslanbek Makhmudov, ở trong trận đấu quyền hạng nặng diễn ra vào Chủ nhật 12-4 tại SVĐ Tottenham Hotspur (London). Kết quả này mở ra khả năng anh đấu Anthony Joshua trong tương lai gần.

Fury tung đòn vào mặt Makhmudov (Ảnh: Getty Images)

Sau khi đánh bại võ sĩ người Nga trong diễn biến được giới chuyên môn đánh giá là “không quá thuyết phục”, anh nói rõ ràng rằng anh đang nhắm đến trận đấu lớn tiếp theo: “Trận đại chiến nước Anh”, chống lại Joshua.

“Tôi muốn mang đến cho anh trận đấu - mà tất cả các bạn đều đang chờ đợi”, Fury hướng về phía võ sĩ đồng hương cũng từng là Nhà vô địch thế giới, người ngồi khu vực khán đài, “Tôi muốn đấu với anh, AJ - Anthony Joshua. Hãy cho người hâm mộ quyền Anh điều họ mong muốn - trận chiến nước Anh”.

“Và đây là lời thách đấu của tôi: Tôi thách đấu anh, Anthony Joshua, hãy đấu với tôi, “Vua Digan”, trong trận đấu tiếp theo. Anh có chấp nhận lời thách đấu của tôi không?".

Joshua từ chối lên đài để đối đầu với Fury và ban đầu cũng từ chối đáp lại lời thách đấu của Fury, thay vào đó, anh này chọn cách nhìn chằm chằm vào đối thủ lâu năm như thể muốn “ăn tươi, nuốt sống” đối phương.

“Tyson, anh chỉ là kẻ thích gây sự chú ý thôi!”, Joshua cuối cùng cũng đáp trả, “Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì khi thượng đài với anh cả. Tôi đã đấm anh khi chúng ta còn nhỏ, và sau khi xem anh thi đấu tối nay, tôi sẽ lại đấm anh một lần nữa”.

“Với tất cả sự tôn trọng, tối nay là đêm của anh, và anh biết rằng tôi sẽ ngồi đối diện với anh trên võ đài vào thời điểm thích hợp”, Joshua tiếp tục. “Anh không thể bảo tôi phải làm gì. Tôi đã theo đuổi anh suốt 10 năm qua. Khi nào anh sẵn sàng, hãy đến gặp tôi - và nói cho tôi biết điều kiện của anh. Rồi tôi sẽ cho anh thượng đài khi tôi sẵn sàng”.

“Tôi là ông chủ. Anh làm việc cho tôi. Tôi là chủ nhà. Hãy nhớ điều đó”, AJ “cơ bắp” lên tiếng một cách khá ngạo mạn khi mọi người theo dõi cảm thấy thú vị với suy nghĩ rằng, “cuộc choảng nhau” giữa 2 kẻ bại tướng của Oleksandr Usyk sẽ ra sao?

Thượng đài lần đầu tiên sau 16 tháng, Fury (35-2-1, 24 KO) đã dễ dàng áp đảo Makhmudov (21-3, 19 KO) trong suốt thời gian thi đấu. Anh kiểm soát trận đấu bằng những cú đấm thẳng sắc bén và liên tục dồn Makhmudov vào những cú móc phải ở cự ly gần.

Fury cũng có nhiều pha tấn công thành công vào thân người đối thủ. Ở trong hiệp 2, Fury nhiều lần có vẻ như có thể kết thúc trận đấu bằng KO, nhưng võ sĩ Anh không tận dụng cơ hội để kết thúc trận đấu!

Điều này khiến đội ngũ huấn luyện của anh cảm thấy rất thất vọng, họ chờ mong nhiều hơn. Trong khi đó, chiến thuật vật lộn và giữ chặt đối thủ ở cự ly gần của Makhmudov cũng giúp anh này trụ vững.

Nhìn chung, đây là một màn trình diễn đáng thất vọng của Fury khi mà 2 võ sĩ hạng nặng khác trước đó đã từng hạ gục Makhmudov (Agit Kabayel và Guido Vianello) có thể hiện ấn tượng hơn Fury nhiều. Màn trình diễn cũng không làm hài lòng đám đông khán giả khá im lặng tại Tottenham.

Đ.Hg.