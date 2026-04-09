Tyson Fury nói về "Trận đấu toàn Anh" với Anthony Joshua

Tyson Fury đấu Anthony Joshua - trong một cuộc đối đầu được chờ đợi từ lâu giữa 2 Cựu vô địch hạng nặng thế giới người Anh, nếu anh giành chiến thắng trong trận đấu quay trở lại với võ sĩ người Nga đang sinh sống tại Canada - là Arslanbek Makhmudov ở London vào thứ Bảy.

Fury “không còn giận dữ” (năm nay mới chỉ 37 tuổi), đã quay lại sàn đấu lần thứ 5 trong sự nghiệp để thượng đài tại SVĐ Tottenham Hotspur vào cuối tuần này, anh đang hướng đến những mục tiêu xa hơn nữa ở trong năm nay, không chỉ trận đấu với Makhmudov...

“Tôi sẽ phải nghĩ đến trận đấu với Arslanbek Makhmudov vào tối thứ Bảy này, nhưng nếu mọi việc suôn sẻ, Joshua là trận đấu tiếp theo tôi muốn!”, Fury nói với đài phát thanh BBC vào hôm thứ Tư rồi, thể hiện khát khao muốn có “Trận Đại chiến nước Anh” với lại AJ.

“Tôi biết là cậu ấy vừa mới có trận đấu với Jake Paul, dù sao thì... một trận đấu vẫn là một trận đấu. Vì vậy, vâng, tôi sẽ sẵn sàng cho trận đấu đó ngay sau trận này”, Fury đã thể hiện quyết tâm cao độ khi mà rất nhiều lần trong quá khứ, trận Fury vs AJ suýt nữa thì xảy ra.

Joshua (năm nay cũng chỉ mới 36 tuổi), lần cuối thượng đài vào tháng 12 năm ngoái khi anh hạ gục võ sĩ kiêm YouTuber người Mỹ là Jake Paul - bằng cú KO tàn bạo ở hiệp đấu thứ 6 tại sàn đài Miami, chấn thương khiến Paul “em” phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị!

Nhưng rồi AJ cũng dính “vận xui” của Paul “em”. Chỉ vài ngày sau đó, Cựu vô địch hạng nặng của các tổ chức WBA, IBF và WBO đã phải nhập viện ở Nigeria sau một vụ tai nạn xe hơi rất thảm khốc, khiến cho 2 người bạn thân của anh thiệt mạng. Anh cũng bị ảnh hưởng.

Ở trong một diễn biến đáng chú ý gần đây nhất của làng quyền Anh chuyên nghiệp hạng nặng, Cựu vô địch WBC người Mỹ - Deontay Wilder cũng lên tiếng thách đấu Joshua sau khi đánh bại võ sĩ người Anh Derek Chisora ​​bằng quyết định không đồng thuần hồi tuần trước.

Wilder vs Joshua cũng là một trận đấu được kỳ vọng và mong chờ từ lâu, từng suýt xảy ra - đến khi cả 2 đều dính những trận thua nặng trong sự nghiệp, với Wilder là thua Fury 2 lần và với Joshua là thua Oleksandr Usyk 2 lần. Liệu họ còn cơ hội đối mặt ở trên sàn đài?

Nhưng với giọng lưỡi thích nói điều chua chát và “phá bĩnh”, Fury đã bác bỏ ý tưởng trận đấu Wilder vs Joshua: “Tôi chưa bao giờ thấy 2 người đàn ông nào sa sút nhiều như 2 người này. Họ giống như 2 võ sĩ nghiệp dư ở trong một trận đấu nghiệp dư ở trung tâm giải trí địa phương. Thật buồn khi xem họ thi đấu”.

Hiển nhiên, nếu trên sàn đài có anh, sẽ chẳng còn buồn bã nào ở đây!

Đ.Hg.