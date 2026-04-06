Caroline Dubois tiếp tục chuyến hành trình trở thành Ronda Rousey của quyền Anh

Đánh bại Terri Harper bằng điểm số tuyệt đối sau 10 hiệp đấu, bảo vệ thành công đai WBC và thắng thêm đai WBO hạng nhẹ nữ, em gái của Daniel Dubois - cô Caroline Dubois - đang tiến lại gần hơn với cái kế hoạch: Trở thành Ronda Rousey của làng quyền Anh!

Dubois bảo vệ đai WBC giành thêm đai WBO hạng cân nhẹ nữ

Võ sĩ 25 tuổi quê London, người đã từng giả làm con trai để bắt đầu sự nghiệp quyền Anh của mình, vừa đánh bại Nhà vô địch thế giới 3 hạng cân khác nhau là Harper, qua đó, trở thành Nữ hoàng hạng cân nhẹ thống nhất của 2 tổ chức WBC và WBO.

Trong suốt 10 hiệp đấu, em gái của Triple D đã chiếm ưu thế áp đảo, để rồi cô được 2 vị thành viên BGK chấm điểm thắng là 98-91; trong khi đó, thành viên thứ 3 cũng đã chấm cô giành được chiến thắng với điểm số 97-92. Quả là một chiến thắng tuyệt đối rất rõ.

Chiến thắng của Dubois đã khép lại một đêm đầy lịch sử cho quyền Anh nữ tại nước Anh, khi mà trận đấu đã diễn ra tại sự kiện chính ở trong chương trình đầu tiên của Jake Paul - là Most Valuable Promotions (MVP) được tổ chức trên “đảo quốc sương mù”.

Với chiến thắng này, “Sweet Caroline” tiếp tục hành trình tái hiện con đường trở thành siêu sao của Rousey, theo dấu nữ võ sĩ người Mỹ trở thành “Nhà vô địch nữ đầu tiên của Bát giác đài UFC”, rồi thay đổi hoàn toàn môn thể thao MMA dành cho nữ.

Dubois đã nhắc đến Rousey như là nguồn cảm hứng lớn nhất của mình khi trả lời phỏng vấn talkSPORT.com trước “Trận đấu toàn Anh” với lại Harper. Và cô hoàn toàn tự tin rằng mình có thể thống trị môn thể thao này theo cách tương tự như “Rowdy”.

Dubois được truyền cảm hứng từ Rousey

Chiến thắng của cô đã dập tắt mọi nghi ngờ về việc liệu cô có thể tạo ra những khoảnh khắc “giống Rousey” theo cách riêng của mình hay không, khi cô liên tục tung ra những cú đấm mạnh mẽ vào Harper từ hiệp 8, tận dụng lợi thế tốc độ rõ rệt để chiến thắng thuyết phục.

Võ sĩ người London này cũng đã cho rằng - quyền Anh nữ cần một gương mặt mới, khi những cái tên như Katie Taylor, Amanda Serrano và Claressa Shields đều đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp lẫy lừng của họ, vốn đã dần trở thành “tượng đài xưa cũ”.

Nakisa Bidarian, đồng sáng lập MVP, từng là Giám đốc Tài chính của UFC khi Rousey bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao của MMA, ông này đã tận mắt chứng kiến ​​“khả năng vươn lên mạnh mẽ về mức độ nổi tiếng và thống trị” của “Nữ hoàng bẻ tay”.

Trước trận đấu, Bidarian đã được talkSPORT.com hỏi về những gì Dubois cần để có thể đạt được thành công tương tự. “Cô ấy có cá tính, có ngoại hình, và có phong cách,” Bidarian giải thích, “Vấn đề là liệu cô ấy sẽ có khả năng kết thúc trận đấu sớm hay không? Liệu là cô ấy có thể hạ gục đối thủ một cách thường xuyên hay không?”.

Nhưng có một điều có lẽ mọi người đều đã quên, Rousey vươn lên rất nhanh nhưng rồi cũng bị ngã gục rất chóng. Dubois có thể được truyền cảm hứng bởi Rousey, muốn trở thành một nữ võ sĩ tiên phong khác, nhưng có thứ cô nhắm đến Rousey không bao giờ có được: “Nữ hoàng thống trị hạng cân nhẹ”, thắng tất cả các đai vô địch lớn.

Trả lời thêm lần nữa về vấn đề này, cô tái khẳng định muốn đánh chiếm cả 2 chiếc đai còn lại ở hạng cân nhẹ nữ là IBF và WBA: “Trở thành Nhà vô địch tối thượng thống trị cả 4 đai vô địch của hạng cân tuyệt đối chính xác là kế hoạch của tương lai”.

Đ.Hg.