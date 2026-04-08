Arslanbek Makhmudov có thể khiến Tyson Fury giải nghệ... lần thứ 6

Vào tối thứ Bảy này, tại SVĐ Tottenham Hotspur - London, Tyson Fury (mới 37 tuổi), sẽ kết thúc lần giải nghệ thứ 5 bằng màn tái xuất sàn đài chống lại võ sĩ có quê ở Dagestan, cao 1m98 rất đáng gờm là Arslanbek Makhmudov ở trong trận đấu chính của sự kiện The Ring và được phát sóng trực tiếp trên Netflix.

Hình ảnh quảng bá trận Fury vs Makhmudov

Nếu có lần thứ 6, thì cũng là lần cuối cùng của Fury!

Khi mà Makhmudov ra mắt quyền Anh chuyên nghiệp vào tháng 12 năm 2017, Tyson Fury đã có 3 lần tuyên bố giải nghệ. Kể từ đó, võ sĩ người Nga phải trải qua 23 trận đấu chuyên nghiệp, trong khi đó, Fury lại tuyên bố giải nghệ thêm 2 lần nữa.

Makhmudov đã bị hầu hết mọi chuyên gia đánh giá thấp. Võ sĩ sinh năm 1989 (cũng chỉ thua Fury đúng 1 tuổi) có biệt danh là “Sư tử”, đương nhiên là không phải “Sư tử trắng nước Nga” - Alexander Povetkin, bị đánh giá sẽ thua dễ trong trận đấu cuối tuần, và cục diện “Trận đại chiến nước Anh” giữa Fury vs AJ đã được định đoạt.

Nhưng có một người duy nhất không hề đánh giá thấp Makhmudov, lại chính là Fury. “Vua Digan” (tự xưng) vừa lên tiếng thừa nhận rằng, nếu anh để thua Makhmudov tại SVĐ Tottenham Hotspur vào cuối tuần này, thì đó sẽ là lần giải nghệ thứ 6, và là lần cuối của anh.

Phủ nhận về việc lên kế hoạch 3 trận đấu trong năm 2026, Fury (vốn nổi tiếng “nói đi rồi nói lại và hiếm khi giữ lời”, như là cách anh hay tuyên bố giải nghệ) cho biết: “Tôi không có kế hoạch dài hạn nào cả. Chỉ có một trận đấu duy nhất và thế thôi”.

“Đừng bận tâm đến bất cứ ai khác, chỉ có một trận đấu với anh chàng này, và đó là trận đấu sống còn. Bởi vì nếu như mà anh ta đánh bại tôi, thì mọi chuyện đều sẽ kết thúc, phải không? Sẽ không còn trận đấu nào khác sau đó. Tôi xong phim luôn”.

Quyền Anh, dù là người hâm mộ, võ sĩ, nhà quảng bá hay người tổ chức và sắp xếp các trận đấu, đều có thói quen nhìn quá xa về phía trước, hơi bị “mộng mơ”, còn thế hệ võ sĩ hạng nặng hiện nay có lẽ là những người phạm lỗi nhiều nhất mọi thời đại.

Trận đấu giữa Joshua và Deontay Wilder đã nhiều lần suýt diễn ra, nhưng bất cứ khi nào nó tiến gần đến đích thì lại có một trong hai người bị đánh bại đau đớn trước khi hợp đồng được ký kết. Fury và Joshua cũng tương tự, khiến mọi chuyện đổ bể.

Có khả năng rất cao, trận đấu được mệnh danh là “Trận đại chiến nước Anh” này cuối cùng sẽ diễn ra trong năm nay, bất chấp việc Fury giải nghệ và bi kịch cá nhân mà Joshua đã phải trải qua, nhưng chưa có gì được thỏa thuận xong.

Một thất bại trước Makhmudov sẽ kéo dài chuỗi trận thua của Fury lên 3 trận liên tục, sau 2 trận thua liên tiếp trước Huyền thoại Ukraine - Oleksandr Usyk vào năm 2024, và như vậy cũng có nghĩa là, trận đấu Fury vs Joshua sẽ biến mất mãi mãi.

“Makhmudov đã có 23 trận đấu chuyên nghiệp và cậu ấy gần như đã thắng tất cả bằng KO”, Fury thừa nhận - nhưng theo kiểu tạo dư luận và truyền thông để gây sức hút, chứ không phải nói thật lòng, “Cậu ấy rất là nguy hiểm và tôi chưa bao giờ xem nhẹ một người như vậy”.

“Tôi cần một đối thủ nguy hiểm. Nếu tôi chọn một kẻ yếu đuối, thì có lẽ tôi đã không tập luyện chăm chỉ và đến trận đấu với cân nặng 24 stone (khoảng 159 kg). Nhưng vì tôi biết cậu ta là người nguy hiểm, tôi dốc hết sức mình và chuẩn bị rất kỹ, để sẵn sàng chiến đấu hết mình. Bạn nên hết sức nghiêm túc và tôn trọng vì cậu ta là võ sĩ có nghệ thuật hạ KO”.

Fury khẳng định anh thực sự nghiêm túc - trong cả 5 lần tuyên bố giải nghệ trước đây. Mặc dù nhiều người cho rằng lần tạm nghỉ gần đây nhất của anh chỉ là một chiêu trò thu hút sự chú ý, bản thân anh và những người xung quanh thực sự tin anh đã kết thúc.

Ông bầu Frank Warren và ba của Fury, ông John, đều nói rằng là họ hy vọng anh sẽ vẫn giải nghệ. Họ nói rằng ở tuổi 37 và 37 trận đấu, với tất cả các danh hiệu lớn trong tay, hàng triệu USD trong ngân hàng, người đàn ông này thực sự không cần phải chiến đấu vì tiền nữa. Anh đồng ý.

“Tôi không cần phải ở đây”, Fury nhún vai, “Và tôi không cần phải bị đấm vào mặt nữa. Sự thật là, tôi yêu thích nó. Tôi chỉ ở đây vì tình yêu với môn thể thao này và những lời bông đùa đi kèm với nó”.

Giờ đây, anh sẽ chiến đấu để giữ mình tiếp tục yêu mến môn thể thao này, thay vì nói ra lời giải nghệ thứ 6 và hẳn cũng là cuối cùng. Lúc đó, chắc chẳng có ai nghe và tin anh nói nữa.

Đ.Hg.