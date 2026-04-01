Tuyển Việt Nam và 3 đội Đông Nam Á khác giành vé dự Asian Cup 2027

Tổng cộng 4 đội tuyển đến từ Đông Nam Á đã vượt qua vòng loại để chính thức giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam có lần thứ 3 liên tiếp vượt qua vòng loại để dự vòng chung kết Asian Cup. ẢNH: MINH HOÀNG

Tối muộn 31-3 (giờ Việt Nam), trên sân Hisor Central (Tajikistan), Philippines chỉ có được trận hòa 1-1 với đội chủ nhà ở lượt trận cuối bảng A vòng loại Asian Cup 2027. Dù Raphael Obermair, cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng 2 Đức, đã ghi bàn mở tỷ số cho Philippines ở phút 19, nhưng sai lầm nơi hàng phòng ngự khiến đại diện Đông Nam Á phải nhận bàn thua trước khi hiệp 1 khép lại.

Kết quả này khiến hai đội kết thúc bảng A với cùng 14 điểm. Tuy nhiên, Tajikistan xếp trên Philippines nhờ hơn chỉ số phụ, qua đó giành tấm vé duy nhất của bảng đấu này đến vòng chung kết Asian Cup 2027.

Philippines cũng là đại diện Đông Nam Á ra sân muộn nhất ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó vài tiếng, Thái Lan nhờ chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan đã đứng đầu bảng D với 15 điểm, qua đó đủ điều kiện tham dự ngày hội lớn của bóng đá châu lục.

Thái Lan phải chờ đến lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 mới giành quyền đi tiếp. Trước đó, đã có 3 đại diện khác của Đông Nam Á góp mặt tại Saudi Arabia vào năm sau.

Cụ thể, Indonesia giành vé sớm nhất nhờ tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong khi đó, Singapore đứng đầu bảng C vòng loại Asian Cup 2027 với 14 điểm. Đội tuyển Việt Nam giành 18 điểm tuyệt đối tại bảng F sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Malaysia ở trận lượt về tối 31-3.

Philippines (áo xanh) trượt vé dự Asian Cup 2027 vào tay Tajikistan (áo trắng). ẢNH: AFC

Tính đến hết ngày 31-3, đã có 23 đội tuyển giành quyền tham dự Asian Cup 2027, nổi bật như chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE… Suất còn lại sẽ được quyết định sau trận đấu giữa Lebanon và Yemen, dự kiến diễn ra vào tháng 6-2026 do bị hoãn vì xung đột tại Trung Đông. Ở cuộc đối đầu này, Lebanon (13 điểm) chỉ cần một kết quả hòa để giành vé, trong khi Yemen (11 điểm) buộc phải thắng.

Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 tại Saudi Arabia. Giải đấu tiếp tục áp dụng thể thức quen thuộc với 6 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Các đội nhất, nhì mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Qatar đang là đương kim vô địch giải đấu.

Theo kế hoạch ban đầu, AFC dự kiến tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 11-4 tại Riyadh (Saudi Arabia). Tuy nhiên, do tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông đang diễn biến phức tạp, AFC đã quyết định hoãn sự kiện này sang thời điểm phù hợp hơn.

HỮU THÀNH