HLV Kim Sang-sik: “Xin cám ơn các cầu thủ”

Phát biểu sau trận thắng 3-1 trước đội tuyển Malaysia, HLV Kim Sang-sik đã nhận xét đây là một trong những trận đấu tuyệt vời nhất của đội tuyển Việt Nam. Thi đấu dưới “chảo lửa” sân Thiên Trường được lấp đầy khán giả, các cầu thủ đã có màn trình diễn thật ấn tượng.

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Kim Sang-sik nói: “Xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, họ rất cuồng nhiệt cho trận đấu này. Cảm ơn các cầu thủ, đặc biệt là Xuân Son và Hoàng Hên. Sự phối hợp của họ mang đến thành công, cũng như Hoàng Đức, Quang Hải và các cầu thủ khác đã chơi rất tốt. Màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay rất xứng đáng với chiến thắng, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người".

Đội tuyển Việt Nam đã sớm tạo sự lấn lướt về thế trận và làm một hơi 3 bàn dẫn trước, trong đó có cú đúp của Xuân Son sau bàn mở tỷ số của thủ quân Duy Mạnh ngay ở phút thứ 6. Trận này, ông Kim sử dụng bộ đôi Xuân Son – Hoàng Hên ở đội hình xuất phát.

Ông Kim Sang-sik chia sẻ về sự lựa chọn này: "Tôi sử dụng Hoàng Hên ở nhiều vị trí trong trận giao hữu với Bangladesh trước đó, mục đích là tìm ra sự phù hợp. Sau trận hôm nay, tôi thấy cậu ấy phù hợp với vị trí tiền đạo phải. Sự phối hợp của Hoàng Hên và Xuân Son là điều rất tốt, cho thấy sự hiệu quả, hy vọng các cầu thủ tiếp tục thể hiện trong những đợt tập trung tới”.

HLV Kim Sang-sik kéo dài chuỗi trận bất bại cùng đội tuyển Việt Nam lên con số 16.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khen ngợi nhiều vị trí khác, nhất là sự trở lại của Văn Hậu và Đình Trọng, “Cả hai đều chơi tốt và tôi rất hài lòng. Ngoài ra tôi thích các vị trí có nhiều sự lựa chọn, đây là điều tốt trong thời gian tới. Hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu cho các giải đấu tiếp theo", ông Kim nói.

Thắng trận này, đội tuyển Việt Nam đạt 18 điểm tuyệt đối sau 6 trận toàn thắng để xứng đáng giành ngôi đầu bảng lấy vé tham dự Asian Cup 2027.

QUỐC CƯỜNG