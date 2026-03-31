Xuân Son lập cú đúp giúp Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất vòng đấu bảng bằng chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Malaysia vào tối 31-3. Trận thắng thuyết phục giúp các cầu thủ Việt Nam khép lại vòng loại cuối Asian Cup 2027 bằng 6 trận thắng tuyệt đối, giữ ngôi đầu bảng với 18 điểm.

Xuân Son tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi mà mọi sự chú ý đều dồn lên hai siêu sao trên hàng công là Xuân Son và Hoàng Hên thì thủ quân Duy Mạnh đã làm các khán đài sân Thiên Trường như nổ tung với bàn thắng mở tỷ số ngay vào phút thứ 6. Từ pha đá phạt góc của Tiến Anh ở bên trái, Duy Mạnh bật cao đánh đầu cận thành đánh bại thủ môn Hazmi bên phía Malaysia.

Bàn thắng sớm đã giúp các cầu thủ chủ nhà vận hành trận đấu thêm phần thoải mái, trong khi Malaysia buộc phải điều chỉnh lối chơi, không còn thiên về phòng ngự chắc chắn mà phải mở đội hình thi đấu tấn công. Nhưng HLV Kim Sang-sik đã có sự chuẩn bị cho trận này rất kỹ lưỡng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng bộ ba hậu vệ giàu kinh nghiệm là Duy Mạnh, Việt Anh và Văn Hậu vốn cùng có thể hình tốt và cùng xuất thân từ “lò” Hà Nội FC nên nhanh chóng hình thành “bức tường” phòng ngự vững chắc trước khung thành Filip Nguyễn.

Hoàng Hên chia vui cùng Duy Mạnh sau bàn mở tỷ số của đội chủ nhà

Không những thế, Việt Anh và Duy Mạnh luân phiên dâng cao hỗ trợ tấn công gia tăng sức mạnh cho đội chủ nhà trong các pha lên bóng. Trận gặp Malaysia thực sự là màn trình diễn “5 sao” của các cầu thủ Việt Nam. Ở khu trung tuyến, Quang Hải miệt mài trong vai trò tiền vệ con thoi, còn Hoàng Đức đã tạo dấu ấn ở phút 36 từ cú sút chân trái như… nã đại bác ở cự ly gần 30, đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Malaysia.

Cuối cùng là trận đấu đáng nhớ của cặp tiền đạo Xuân Son – Hoàng Hên, cả hai đã liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương với sự khéo léo, kỹ thuật của “Hên” và tốc độ, sự càn lướt mạnh mẽ của “Son”. Dù bị hậu vệ Malaysia chăm sóc kỹ với lần sử dụng tiểu xảo phạm lỗi, nhưng Hoàng Hên với tầm hoạt động rộng, linh hoạt đã nhiều phen dọn bóng cho đồng đội dứt điểm. Một trong những lần dọn bóng của Hoàng Hên đã được Xuân Son kết thúc hoàn hảo bằng cú đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số 2-0 ở phút 61.

Hoàng Hên 1 lần "tiếp đạn" cho Xuân Son ở bàn thắng nâng tỷ số 2-0.

Đến phút 59, Xuân Son ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận này cũng từ cú đánh đầu. Trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ cao khi Malaysia mở đội hình tấn công hy vọng tìm bàn gỡ, trong khi đội chủ nhà như chưa hài lòng, vẫn giữ thế trận tấn công để tìm thêm bàn thắng. Những nỗ lực của Malaysia cuối cùng cũng tìm được bàn thắng danh dự ở phút 77 từ pha đá phạt 11m của Endrick.

Thắng 3-1 chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đạt 18 điểm tuyệt đối, dẫn đầu bảng F đầy thuyết phục với suất duy nhất bảng này tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

QUỐC CƯỜNG