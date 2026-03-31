Văn Lâm và Filip Nguyễn đều có cơ hội bắt chính trong trận gặp Malaysia

Dù đội hình có nhiều biến động sau vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị kỷ luật cấm thi đấu từ AFC, FIFA, thực lực của Malaysia vẫn còn rất mạnh qua nguồn cầu thủ dồi dào từ đa quốc gia. Họ sẵn sàng để gây bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đọ sức vào tối 31-3 trên sân Thiên Trường.

HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn ở người bắt chính trận gặp Malaysia.

Việc đội hình có 13/28 cầu thủ từ đa quốc gia, quan trọng hơn là chất lượng và sự quyết tâm thắng trận vào tối 31-3 để phần nào vớt vát niềm tin từ người hâm mộ Malaysia sẽ tạo nên một Malaysia rất khó lường. Họ nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất, vì thế áp lực dành cho các cầu thủ Việt Nam được dự báo là lớn hơn.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận xét: "Cũng chính việc Malaysia rất mạnh nên tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam tiếp cận trận đấu với lối đá chặt chẽ, tôn trọng đối thủ. HLV Kim Sang-sik sẽ thận trọng hơn khi tập trung kiểm soát bóng ở giữa sân. Nên nhớ, Malaysia hoàn toàn khác với Bangladesh, từ thực lực cho đến tính chất của trận đấu. Những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất sẽ được chọn vào đội hình xuất phát mà hiện tại, các cầu thủ từ CLB CAHN, Hà Nội, Viettel và Hoàng Hên, Xuân Son là những ưu tiên".

Thủ môn nào sẽ đứng trong khung thành từ đầu trận, đó cũng là câu hỏi thú vị khi hiện tại cả 3 thủ môn đều sẵn sàng để nhận nhiệm vụ. Ông Đoàn Minh Xương nhận định: "Văn Lâm hay Filip Nguyễn sẽ bắt chính? Tôi nghiêng về thủ môn của CAHN nhiều hơn bởi Filip Nguyễn đang có phong độ tốt. Trận gặp Bangladesh vừa qua có thể HLV Kim Sang-sik chỉ kiểm tra phong độ của Văn Lâm, còn khi lựa chọn cho trận gặp Malaysia tôi nghiêng về Filip Nguyễn".

Hoàng Đức, tiền vệ tổ chức không thể thiếu ở đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Những tuyến còn lại, theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương thì: "Nếu theo sơ đồ 3-4-3, bộ ba hậu vệ sẽ là Duy Mạnh, Xuân Mạnh và Văn Hậu. Nếu chọn Văn Hậu đá bó vào trong thì hành lang trái dễ điền tên cho Quang Vinh, ở hành lang đối diện là Tiến Anh.

Hai tiền vệ trung tâm là Thành Long và Hoàng Đức cùng bộ ba tiền đạo Hai Long, Xuân Son, Hoàng Hên. Đã có 1 hiệp đấu đá cùng trên hàng công đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Bangladesh vừa qua. Nhưng trước đó, cả hai từng đá cặp khi thi đấu cho Bình Định cũng như Nam Định rồi, nên không mất nhiều thời gian để 'bắt sóng' trên sân".

"HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu giành chiến thắng, mơ tỷ số 2-0. Nhưng theo tôi thì kết quả hòa cũng nằm trong tính toán của nhà cầm quân này", ông Xương dự đoán.

ĐOÀN MINH XƯƠNG