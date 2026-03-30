HLV tuyển Malaysia thất vọng khi trượt tấm vé Asian Cup

Dù còn đó nỗi buồn sau khi thất bại trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, song HLV Peter Cklamovski quyết tâm cùng các tuyển thủ Malaysia thắng chủ nhà Việt Nam ở trận đấu chia tay giải đấu.

“Với những gì đã diễn ra, chúng tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng khi không thể giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, toàn đội sẽ tập trung vào những gì mình đã làm được. Tôi tự hào về các cầu thủ cùng ban huấn luyện. Chắc chắn rồi, tất cả sẽ nỗ lực hết mình để hướng tới kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai”, HLV Peter Cklamovski chia sẻ ở buổi họp báo trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) vào trưa 30-3.

Buổi họp báo diễn ra một ngày trước trận lượt về giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia thuộc lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Gần 2 tuần trước cuộc so tài này, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định xử thua Malaysia tỷ số 0-3 trong hai trận thắng trước hai trận đấu với Nepal và Việt Nam tại lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Hệ quả, thầy trò HLV Peter Cklamovski bị trừ 6 điểm, từ 15 xuống còn 9 điểm, tụt xuống đứng thứ 2 tại bảng F. Còn đội tuyển Việt Nam cộng 3 điểm của chính đối thủ để vươn lên dẫn đầu khi có 15 điểm. Vì vòng loại chỉ còn một lượt trận nên đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã chính thức đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, đồng thời biến cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt về còn mang ý nghĩa thủ tục.

Theo HLV Peter Cklamovski, những gì đã xảy ra như một đám mây đen phủ lên các cầu thủ Malaysia. Song, ông cùng các cộng sự đang nỗ lực cải thiện tinh thần cho học trò đoàn kết hơn.

“Hiện tại, toàn đội đang rất nỗ lực, quyết tâm cống hiến và sẽ thi đấu hết khả năng của mình. Với chúng tôi, mục tiêu luôn là chiến thắng, và các cầu thủ vẫn đang chăm chỉ tập luyện mỗi ngày để hướng tới mục tiêu đó”, nhà cầm quân người Australia tiếp lời.

HLV Peter Cklamovski đánh giá cao tầm ảnh hưởng của tiền vệ Endrick, người đang khoác áo Công an TPHCM. “Kinh nghiệm thi đấu tại Việt Nam của cậu ấy có thể hỗ trợ đội trong quá trình chuẩn bị. Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ rất chất lượng, là một tập thể mạnh. Vì vậy chúng tôi sẽ tập trung kiểm soát những gì có thể, tôn trọng mọi đối thủ và nỗ lực hết mình cho trận đấu ngày mai”.

Trong khi hậu vệ đội trưởng Dion Cools chia sẻ: “Sau một tuần tập huấn tại Thái Lan, toàn đội đang có thể trạng tốt nhất và đã sẵn sàng. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Chúng tôi cũng đã phân tích kỹ lực lượng của đối thủ để có phương án phù hợp. Toàn đội hy vọng có thể ghi bàn vào lưới Việt Nam. Tất nhiên, bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn lập công cho đội tuyển, bản thân tôi cũng vậy nếu có cơ hội. Tuy nhiên, màn trình diễn chung của toàn đội vẫn là điều quan trọng nhất”.

